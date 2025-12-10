Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - 10.12.2025
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - 10.12.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. | 10.12.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. В среду о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США сообщило агентство Блумберг. "Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный", - заявил он в Белом доме. Судно находится под американскими санкциями. Задержание произошло на фоне эскалации напряжения между Вашингтоном и Каракасом.
23:37 10.12.2025
 
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

Трамп заявил, что США захватили крупный нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.
В среду о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США сообщило агентство Блумберг.
"Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный", - заявил он в Белом доме.
Судно находится под американскими санкциями. Задержание произошло на фоне эскалации напряжения между Вашингтоном и Каракасом.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро
30 ноября, 22:21
 
