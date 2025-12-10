https://1prime.ru/20251210/ssha-865419968.html
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. В среду о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США сообщило агентство Блумберг. "Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный", - заявил он в Белом доме. Судно находится под американскими санкциями. Задержание произошло на фоне эскалации напряжения между Вашингтоном и Каракасом.
