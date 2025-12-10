https://1prime.ru/20251210/ssha-865419968.html

Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - 10.12.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T23:37+0300

2025-12-10T23:37+0300

2025-12-10T23:37+0300

нефть

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg

ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. В среду о задержании танкера у берегов Венесуэлы военными США сообщило агентство Блумберг. "Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы, большой танкер, очень большой, самый крупный", - заявил он в Белом доме. Судно находится под американскими санкциями. Задержание произошло на фоне эскалации напряжения между Вашингтоном и Каракасом.

https://1prime.ru/20251130/ssha-865076352.html

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, в мире