https://1prime.ru/20251210/sud-865383275.html

Суд рассмотрит иск Росимущества к экс-учредителю гостиницы во Владивостоке

Суд рассмотрит иск Росимущества к экс-учредителю гостиницы во Владивостоке - 10.12.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск Росимущества к экс-учредителю гостиницы во Владивостоке

Арбитражный суд Приморья в среду проведет предварительное заседание по иску Росимущества, в котором оно просит исключить бывшего учредителя Владивостокского... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T02:46+0300

2025-12-10T02:46+0300

2025-12-10T02:46+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

приморье

дальний восток

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383275.jpg?1765324006

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в среду проведет предварительное заседание по иску Росимущества, в котором оно просит исключить бывшего учредителя Владивостокского морского рыбного порта Дениса Сарану, находящегося в розыске, из состава участников компании "Влад Мотор Инн" во Владивостоке, владеющей гостиницей. ООО "Влад Мотор Инн" зарегистрировано во Владивостоке в 2017 году в сфере гостиничного бизнеса. Учредителями являются Российская Федерация с управлением через Росимущество (62,5% доли) и Сарана (37,5%). Долей в 62,5% до марта 2025 года владела Алена Дремлюга – дочь "крабового короля" Дмитрия Дремлюги. Гостиница с названием "Влад Мотор Инн" во Владивостоке сейчас не работает. Иск был принят судом в ноябре. В нем Росимущество просит исключить Дениса Сарану из состава участников ООО "Влад Мотор Инн" в связи с тем, что компания "не может осуществлять свою хозяйственную деятельность, исполнять свои обязательства в рамках заключенных сделок по причине отсутствия единоличного исполнительного органа, в связи с чем наносится ущерб участнику общества – Российской Федерации", следует из текста иска. В среду, 10 декабря, в 11.00 (04.00 мск) арбитраж проведет предварительное заседание по иску. Третьими лицами заявлены Генеральная прокуратура Российской Федерации, ООО "Влад Мотор Инн", АО "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания". Весной 2021 года в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что были проведены обыски в офисах Владивостокского морского рыбного порта, а также у его учредителя Дениса Сараны, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров - металлолома на сумму более 1 миллиарда рублей. СУСК информировало, что расследуется дело о крупной контрабанде лома черных металлов, по нему задержаны четыре человека. Позже стало известно, что еще восемь уголовных дел о контрабанде и одно - об уклонении от таможенных платежей на 16 миллионов рублей - возбуждено после выявления контрабанды лома. Сарану заключили под стражу, но потом отпустили под домашний арест, а еще позднее – под залог. В ноябре 2024 года суд заочно заключил Сарану под стражу и объявил его в розыск, так как фигурант дважды не явился в суд, чем нарушил ранее избранную меру пресечения. Алена Дремлюга фигурировала в качестве ответчика в удовлетворенном в 2025 году иске ГП о взыскании 17,4 миллиарда рублей к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока. В общей сложности ответчиками были 31 компания и 29 человек, в том числе "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.

владивосток

приморье

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, приморье, дальний восток, росимущество