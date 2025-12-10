https://1prime.ru/20251210/tramp-865384383.html
Трамп заявил, что у США запасов нефти хватит на две тысячи лет
Трамп заявил, что у США запасов нефти хватит на две тысячи лет
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет.
"У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Он назвал "придурками" тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. При одном обороте винта ветровой электростанции, как утверждает Трамп, ее хозяин теряет 15 долларов.
