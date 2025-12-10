Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что у США запасов нефти хватит на две тысячи лет - 10.12.2025
Трамп заявил, что у США запасов нефти хватит на две тысячи лет
2025-12-10T04:35+0300
2025-12-10T04:35+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет. "У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании. Он назвал "придурками" тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. При одном обороте винта ветровой электростанции, как утверждает Трамп, ее хозяин теряет 15 долларов.
нефть, мировая экономика, сша, дональд трамп
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп убежден, что у Америки запасов нефти хватит на две тысячи лет.
"У нас бензина на две тысячи лет. У нас больше бензина и нефти, чем у какой-либо страны в мире", - сказал Трамп на митинге в Пенсильвании.
Он назвал "придурками" тех, кто предлагает переходить на альтернативные источники энергии. При одном обороте винта ветровой электростанции, как утверждает Трамп, ее хозяин теряет 15 долларов.
 
