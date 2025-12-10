https://1prime.ru/20251210/tramp-865418595.html

"Плюнул в лицо". Выходка Зеленского против Трампа всполошила Запад

"Плюнул в лицо". Выходка Зеленского против Трампа всполошила Запад - 10.12.2025

"Плюнул в лицо". Выходка Зеленского против Трампа всполошила Запад

Британский политик Джим Фергюсон в социальной сети Х заявил, что отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному разрешению конфликта является насмешкой над... | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Британский политик Джим Фергюсон в социальной сети Х заявил, что отказ Владимира Зеленского от уступок по мирному разрешению конфликта является насмешкой над президентом США Дональдом Трампом. "Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане", — написал он.Фергюсон подчеркнул, что США дали Европе шанс урегулировать ситуацию на Украине, а они "выбрали поле боя".В понедельник президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что глава киевского режима не ознакомился с мирным предложением Вашингтона по разрешению украинского кризиса, и выразил разочарование по этому поводу.Позже агентство УНИАН сообщило, что Владимир Зеленский снова отказался от территориальных уступок, аргументируя это тем, что Украина не может отдавать "свои территории" ни согласно конституции, "ни по международному, ни по моральному праву". Во вторник американский президент в беседе с Politico назвал главу киевского режима торгашом. Трамп также призвал Зеленского ознакомиться с американским планом. По его словам, предложение понравилось высокопоставленным украинским чиновникам. Президент США также отметил, что у России более сильная переговорная позиция, и посоветовал Зеленскому принять предложенные ему условия, так как он находится в проигрышном положении. Ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского, утверждая, что у него нет козырей, и обвиняя его в срыве диалога с Россией. В апреле он отмечал, что у главы киевского режима есть выбор: либо заключить мир, либо он потеряет всю страну.

