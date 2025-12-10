В Германии высказались о территориях после визита Зеленского в Брюссель
JW: в Евросоюзе больше не обсуждают территориальный вопрос в конфликте на Украине
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Лидеры евроинститутов не обсуждали территориальный вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским в Брюсселе, передает Junge Welt.
"В итоговом заявлении после встреч Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Совета Антониу Коштой говорилось только о том, что необходимо гарантировать суверенитет, то есть существование Украины как государства, и безопасность страны. О территориальной целостности речи уже не шло", — говорится в статье.
Как сообщает издание, в Европе постепенно формируется понимание, что "Киеву, скорее всего, не удастся избежать уступки территорий России".
В понедельник в своей резиденции в Брюсселе Марк Рютте принял Владимира Зеленского, Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен.
Согласно данным издания Axios со ссылкой на украинские источники, США оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на территориальные и иные уступки для достижения мирного урегулирования. Сообщается, что в ходе двухчасового телефонного разговора, состоявшегося 6 декабря, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер стремились получить от главы киевского режима четкое согласие по поводу мирного урегулирования.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>