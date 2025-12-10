Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - 10.12.2025
Спецоперация на Украине
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по мирному урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х. | 10.12.2025
спецоперация на украине
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
рада
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по мирному урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", — написал он.Дмитрук также подчеркнул, что Киев "может и должен мирно сосуществовать" с Россией, поскольку это поможет спасти жизни украинцев и вернуть стабильность стране. В интервью для издания Politico во вторник американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал главу киевского режима как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского обратить внимание на американское предложение. По его утверждениям, оно было положительно воспринято украинскими высокопоставленными чиновниками. Президент США отметил, что у Москвы более сильная позиция в переговорах и призвал Зеленского взять себя в руки и принять условия, которые ему предлагают, поскольку он проигрывает.В Кремле расценили заявления Трампа как значимые в контексте перспектив достижения мирного урегулирования.
украина
киев
сша
украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по мирному урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", — написал он.
Дмитрук также подчеркнул, что Киев "может и должен мирно сосуществовать" с Россией, поскольку это поможет спасти жизни украинцев и вернуть стабильность стране.
В интервью для издания Politico во вторник американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал главу киевского режима как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского обратить внимание на американское предложение. По его утверждениям, оно было положительно воспринято украинскими высокопоставленными чиновниками.
Президент США отметил, что у Москвы более сильная позиция в переговорах и призвал Зеленского взять себя в руки и принять условия, которые ему предлагают, поскольку он проигрывает.
В Кремле расценили заявления Трампа как значимые в контексте перспектив достижения мирного урегулирования.
