https://1prime.ru/20251210/zelenskiy-865410571.html

"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - 10.12.2025, ПРАЙМ

"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по мирному урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T17:15+0300

2025-12-10T17:15+0300

2025-12-10T17:15+0300

спецоперация на украине

украина

киев

сша

владимир зеленский

дональд трамп

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Украина не должна позволить Владимиру Зеленскому срывать планы по мирному урегулированию, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."Сегодня и Украина, и Россия остро нуждаются в мире. И этот мир близок как никогда. Множество сильных и ответственных мировых лидеров работают над прекращением этого конфликта. Мы не можем позволить такому мелкому оппортунисту, как Зеленский, движимому личными интересами и скрывающемуся за фасадом войны, саботировать эти усилия", — написал он.Дмитрук также подчеркнул, что Киев "может и должен мирно сосуществовать" с Россией, поскольку это поможет спасти жизни украинцев и вернуть стабильность стране. В интервью для издания Politico во вторник американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал главу киевского режима как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского обратить внимание на американское предложение. По его утверждениям, оно было положительно воспринято украинскими высокопоставленными чиновниками. Президент США отметил, что у Москвы более сильная позиция в переговорах и призвал Зеленского взять себя в руки и принять условия, которые ему предлагают, поскольку он проигрывает.В Кремле расценили заявления Трампа как значимые в контексте перспектив достижения мирного урегулирования.

https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865340070.html

https://1prime.ru/20251209/donbass-865371312.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рада