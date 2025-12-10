Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского - 10.12.2025
Спецоперация на Украине
"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского
"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил мнение, что Владимир Зеленский готов на любые меры, чтобы поддерживать конфликт на Украине и сохранить свою... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:21+0300
2025-12-10T17:21+0300
спецоперация на украине
украина
сша
киев
владимир зеленский
дональд трамп
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил мнение, что Владимир Зеленский готов на любые меры, чтобы поддерживать конфликт на Украине и сохранить свою власть. "Зеленский — опасный преступник, лидер криминального синдиката, а не суверенного государства. Он готов на все, чтобы затянуть конфликт, остаться у власти и избежать тюрьмы. На все", — написал он.Накануне президент США Дональд Трамп в разговоре с изданием Politico резко раскритиковал Киев, обвиняя его в использовании войны как предлога для переноса выборов. Он подчеркнул важность предоставления украинскому народу возможности выразить свою волю. Трамп также настоятельно порекомендовал Владимиру Зеленскому изучить американское предложение по мирному решению ситуации, взять себя в руки и принять предложенные ему условия, поскольку он находится в проигрышном положении. Президент США признал, что Россия значительно сильнее Украины и имеет преимущество в этом конфликте. После этого Зеленский заявил о своей готовности провести выборы, но в ответ потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их проведения. Он также предложил остановить удары по энергетическим объектам в случае согласия России, тем самым стремясь к временной приостановке боевых действий. В ответ на это в Кремле отметили, что Россия работает над достижением мира, а не просто перемирием на Украине.
украина
сша
киев
украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
17:21 10.12.2025
 
"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского

Боуз: Зеленский готов сделать что угодно ради продолжения конфликта

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил мнение, что Владимир Зеленский готов на любые меры, чтобы поддерживать конфликт на Украине и сохранить свою власть.
"Зеленский — опасный преступник, лидер криминального синдиката, а не суверенного государства. Он готов на все, чтобы затянуть конфликт, остаться у власти и избежать тюрьмы. На все", — написал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Близок как никогда": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
17:15
17:15
Накануне президент США Дональд Трамп в разговоре с изданием Politico резко раскритиковал Киев, обвиняя его в использовании войны как предлога для переноса выборов. Он подчеркнул важность предоставления украинскому народу возможности выразить свою волю. Трамп также настоятельно порекомендовал Владимиру Зеленскому изучить американское предложение по мирному решению ситуации, взять себя в руки и принять предложенные ему условия, поскольку он находится в проигрышном положении. Президент США признал, что Россия значительно сильнее Украины и имеет преимущество в этом конфликте.
После этого Зеленский заявил о своей готовности провести выборы, но в ответ потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их проведения. Он также предложил остановить удары по энергетическим объектам в случае согласия России, тем самым стремясь к временной приостановке боевых действий.
В ответ на это в Кремле отметили, что Россия работает над достижением мира, а не просто перемирием на Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
"Пришло время". В США высказались о будущем Зеленского
13:37
13:37
 
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
 
 
