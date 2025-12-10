"Он готов". Журналист запаниковал из-за планов Зеленского
Боуз: Зеленский готов сделать что угодно ради продолжения конфликта
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выразил мнение, что Владимир Зеленский готов на любые меры, чтобы поддерживать конфликт на Украине и сохранить свою власть.
"Зеленский — опасный преступник, лидер криминального синдиката, а не суверенного государства. Он готов на все, чтобы затянуть конфликт, остаться у власти и избежать тюрьмы. На все", — написал он.
Накануне президент США Дональд Трамп в разговоре с изданием Politico резко раскритиковал Киев, обвиняя его в использовании войны как предлога для переноса выборов. Он подчеркнул важность предоставления украинскому народу возможности выразить свою волю. Трамп также настоятельно порекомендовал Владимиру Зеленскому изучить американское предложение по мирному решению ситуации, взять себя в руки и принять предложенные ему условия, поскольку он находится в проигрышном положении. Президент США признал, что Россия значительно сильнее Украины и имеет преимущество в этом конфликте.
После этого Зеленский заявил о своей готовности провести выборы, но в ответ потребовал от США и европейских стран "обеспечить безопасность" для их проведения. Он также предложил остановить удары по энергетическим объектам в случае согласия России, тем самым стремясь к временной приостановке боевых действий.
В ответ на это в Кремле отметили, что Россия работает над достижением мира, а не просто перемирием на Украине.