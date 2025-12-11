МОСКВА, … дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Финны обеспокоены статистикой: госдолг страны растет быстрее, чем у других в Евросоюзе. Даже у Германии, которая переживает серьезный экономический спад, дела не так плохи. О причинах такого положения — в материале "Прайм".Как на дрожжахКоэффициент задолженности в апреле — июне на 7,8 процентного пункта выше, чем в те же месяцы прошлого года, пишет Ilta Salmonat со ссылкой на Евростат. Это самая плохая динамика В ЕС.У Польши — 6,1, Румынии — 5,8, Болгарии — 4,3, Франции — 3,5. У остальных меньше.На конец второго квартала госдолг Финляндии — 88,4% ВВП. В прошлом году в это же время было 80,6%."Для сравнения: в Германии — 63% ВВП и рост гораздо медленнее", — отмечает руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.По прогнозу МВФ, к концу десятилетия финский госдолг достигнет 95%.Призвали принять меры: стране нужно ежегодно корректировать финансы на полпроцента ВВП (это полтора миллиарда евро), пока не устранится дефицит бюджета и не начнет снижаться долг.Потеряла больше всехЭкономика Финляндии стагнирует: в II квартале ВВП уменьшился на 0,4%.Это свидетельствует о недоборе доходов бюджета.По стране, в частности, ударил разрыв с Россией, указывает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков."Финляндия от этого потеряла гораздо больше, чем другие. Получала доступное по цене сырье, сюда приезжали российские туристы, были совместные бизнес-проекты. Теперь ничего этого нет", —говорит он.А бюджетные расходы высокие. Структурный дефицит возник из-за щедрой социальной системы и старения населения, увеличивающего траты на пенсии и здравоохранение, добавляет Тюнь.Ну и конечно, милитаризация плюс финансирование киевского режима.По данным Der Tagesspiegel, в 2025-м на оборону выделили 6,5 миллиарда евро. В прошлом году — на 500 миллионов меньше.Украине только в июне направили 143 миллиона.К 2035 году все страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Финляндия планирует достичь показателя в 3% к 2029-му.Замкнутый кругБыстрый рост долга чреват серьезными рисками.Прежде всего увеличивается нагрузка на бюджет: обслуживание займов обходится все дороже."А проценты будут расти. Возникает угроза потери доверия инвесторов и снижения кредитного рейтинга страны, что еще сильнее ухудшит ситуацию", – указывает Тюнь.В июле международное агентство Fitch понизило рейтинг Финляндии до AA. Это произошло впервые с 1996-го.Срочно нужно что-то предпринимать.Правительство, вероятно, прибегнет к жесткой экономии — сократит расходы, повысит налоги, предполагает эксперт."Однако это усугубит стагнацию — получается замкнутый круг из слабого роста и растущего долга", — уточняет он.Таким образом, стране необходимо искать неординарные пути оживления экономики и оздоровления бюджетной политики, чтобы предотвратить долгосрочные негативные эффекты от разбухающего долгового бремени.
МОСКВА, … дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Финны обеспокоены статистикой: госдолг страны растет быстрее, чем у других в Евросоюзе. Даже у Германии, которая переживает серьезный экономический спад, дела не так плохи. О причинах такого положения — в материале "Прайм".
Как на дрожжах
Коэффициент задолженности в апреле — июне на 7,8 процентного пункта выше, чем в те же месяцы прошлого года, пишет Ilta Salmonat со ссылкой на Евростат. Это самая плохая динамика В ЕС.
У Польши — 6,1, Румынии — 5,8, Болгарии — 4,3, Франции — 3,5. У остальных меньше.
На конец второго квартала госдолг Финляндии — 88,4% ВВП. В прошлом году в это же время было 80,6%.
"Для сравнения: в Германии — 63% ВВП и рост гораздо медленнее", — отмечает руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
По прогнозу МВФ, к концу десятилетия финский госдолг достигнет 95%.
Призвали принять меры: стране нужно ежегодно корректировать финансы на полпроцента ВВП (это полтора миллиарда евро), пока не устранится дефицит бюджета и не начнет снижаться долг.
Потеряла больше всех
Экономика Финляндии стагнирует: в II квартале ВВП уменьшился на 0,4%.
Это свидетельствует о недоборе доходов бюджета.
По стране, в частности, ударил разрыв с Россией, указывает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.
"Финляндия от этого потеряла гораздо больше, чем другие. Получала доступное по цене сырье, сюда приезжали российские туристы, были совместные бизнес-проекты. Теперь ничего этого нет", —говорит он.
А бюджетные расходы высокие. Структурный дефицит возник из-за щедрой социальной системы и старения населения, увеличивающего траты на пенсии и здравоохранение, добавляет Тюнь.
Ну и конечно, милитаризация плюс финансирование киевского режима.
По данным Der Tagesspiegel, в 2025-м на оборону выделили 6,5 миллиарда евро. В прошлом году — на 500 миллионов меньше.
Украине только в июне направили 143 миллиона.
К 2035 году все страны НАТО должны тратить на оборону 5% ВВП. Финляндия планирует достичь показателя в 3% к 2029-му.
Замкнутый круг
Быстрый рост долга чреват серьезными рисками.
Прежде всего увеличивается нагрузка на бюджет: обслуживание займов обходится все дороже.
"А проценты будут расти. Возникает угроза потери доверия инвесторов и снижения кредитного рейтинга страны, что еще сильнее ухудшит ситуацию", – указывает Тюнь.
В июле международное агентство Fitch понизило рейтинг Финляндии до AA. Это произошло впервые с 1996-го.
Срочно нужно что-то предпринимать.
Правительство, вероятно, прибегнет к жесткой экономии — сократит расходы, повысит налоги, предполагает эксперт.
"Однако это усугубит стагнацию — получается замкнутый круг из слабого роста и растущего долга", — уточняет он.
Таким образом, стране необходимо искать неординарные пути оживления экономики и оздоровления бюджетной политики, чтобы предотвратить долгосрочные негативные эффекты от разбухающего долгового бремени.
