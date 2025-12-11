Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Каллас сделала странное заявление об Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. "Нам необходимо быстро нарастить военный потенциал Европы. Укрепление европейской обороны и поддержка Украины — это не отдельные направления. Это взаимоусиливающие приоритеты", — утверждает она.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы и объясняет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. МИД России уточнял, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равенства, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению, втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.
Каллас сделала странное заявление об Украине

Каллас: усиление обороны Европы и поддержка Киева дают взаимоусиливающий эффект

Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Mohd Rasfan
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект.
"Нам необходимо быстро нарастить военный потенциал Европы. Укрепление европейской обороны и поддержка Украины — это не отдельные направления. Это взаимоусиливающие приоритеты", — утверждает она.
В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы и объясняет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. МИД России уточнял, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равенства, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.
Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению, втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.
