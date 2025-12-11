https://1prime.ru/20251211/kallas-865448564.html

Каллас сделала странное заявление об Украине

Каллас сделала странное заявление об Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T18:04+0300

спецоперация на украине

украина

европа

москва

кая каллас

сергей лавров

нато

мид рф

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. "Нам необходимо быстро нарастить военный потенциал Европы. Укрепление европейской обороны и поддержка Украины — это не отдельные направления. Это взаимоусиливающие приоритеты", — утверждает она.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы и объясняет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. МИД России уточнял, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равенства, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению, втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.

2025

