https://1prime.ru/20251211/kallas-865448564.html
Каллас сделала странное заявление об Украине
Каллас сделала странное заявление об Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
Каллас сделала странное заявление об Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T18:04+0300
2025-12-11T18:04+0300
2025-12-11T18:04+0300
спецоперация на украине
украина
европа
москва
кая каллас
сергей лавров
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_299655a471a89e6daa1c3be155d01497.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X заявила, что усиление обороны Европы и поддержка Украины оказывают "взаимоусиливающий" эффект. "Нам необходимо быстро нарастить военный потенциал Европы. Укрепление европейской обороны и поддержка Украины — это не отдельные направления. Это взаимоусиливающие приоритеты", — утверждает она.В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс продолжает расширять свои инициативы и объясняет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность укреплением сил альянса в Европе. МИД России уточнял, что Москва остаётся открытой к диалогу с НАТО, но на условиях равенства, требуя при этом от Запада отказаться от милитаризации континента.Российская сторона считает, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению, втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнём". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения для Украины станут законной целью для российских сил. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
https://1prime.ru/20251208/zelenskiy-865340070.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494570_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_133d536991b36e43aa555944e10b82d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, европа, москва, кая каллас, сергей лавров, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Кая Каллас, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Каллас сделала странное заявление об Украине
Каллас: усиление обороны Европы и поддержка Киева дают взаимоусиливающий эффект