Такер Карлсон внезапно высказался о России
11.12.2025
Такер Карлсон внезапно высказался о России
Россия могла бы стать лучшим союзником для США, заявил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале.
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия могла бы стать лучшим союзником для США, заявил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале. "С точки зрения интересов США, самым очевидным союзником, конечно, будет Россия", — сказал он.Журналист полагает, что этому способствует обширность территории страны, её значительные запасы природных ресурсов и впечатляющая военная мощь. "Так что, если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом", — добавил Карлсон.В июле, в беседе с изданием Bild, он отметил, что США, решив ввести санкции, недооценили способность российской экономики адаптироваться и в итоге навредили лишь себе. За месяц до этого Карлсон обращал внимание на то, что Владимир Путин проделал огромную работу по укреплению позиций России.
