https://1prime.ru/20251211/karlson-865437671.html

Такер Карлсон внезапно высказался о России

Такер Карлсон внезапно высказался о России - 11.12.2025, ПРАЙМ

Такер Карлсон внезапно высказался о России

Россия могла бы стать лучшим союзником для США, заявил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале. | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T13:11+0300

2025-12-11T13:11+0300

2025-12-11T13:11+0300

россия

сша

такер карлсон

bild

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Россия могла бы стать лучшим союзником для США, заявил американский журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале. "С точки зрения интересов США, самым очевидным союзником, конечно, будет Россия", — сказал он.Журналист полагает, что этому способствует обширность территории страны, её значительные запасы природных ресурсов и впечатляющая военная мощь. "Так что, если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом", — добавил Карлсон.В июле, в беседе с изданием Bild, он отметил, что США, решив ввести санкции, недооценили способность российской экономики адаптироваться и в итоге навредили лишь себе. За месяц до этого Карлсон обращал внимание на то, что Владимир Путин проделал огромную работу по укреплению позиций России.

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436725.html

https://1prime.ru/20251211/lavrov-865436250.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, такер карлсон, bild, владимир путин