Узбекистан продолжает работать с "Лукойлом" после введения санкций США
Узбекистан продолжает работать с "Лукойлом" после введения санкций США
ТАШКЕНТ, 11 дек - ПРАЙМ. Власти Узбекистана работают совместно с "Лукойлом" по его активам в республике после введения санкций США против российской компании, заявил министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. "Деятельность продолжается, работа идет. Разумеется, при строгом соблюдении всех требований. Консультации также продолжаются. Для этого привлечены международные юристы, мы работаем совместно с компанией "Лукойл", - сказал Мирзамахмудов в ходе выступления в парламенте страны, отвечая на вопрос о влиянии объявленных санкций на проекты "Лукойла" в Узбекистане. Глава минэнерго напомнил, что в среду Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о продлении до 17 января 2026 года генеральной лицензии, позволяющей продолжать переговоры с "Лукойлом" о продаже его зарубежных активов. Прежний срок действия лицензии истекал 13 декабря. "Мы считаем, что исходя из наших национальных интересов и требований международного права, будет найдено решение, отвечающее интересам Узбекистана", - добавил министр. Узбекистан является основным для "Лукойла" регионом добычи газа за рубежом. Компания работает над реализацией двух проектов на условиях соглашений о разделе продукции - "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". За 20 лет работы в Узбекистане "Лукойл" добыл в стране 134,4 миллиарда кубометров природного газа, профинансировал более 10 миллиардов долларов в проекты в республике.
