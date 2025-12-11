https://1prime.ru/20251211/minenergo-865428925.html
Минэнерго ожидает сохранения показателей в нефтепереработке в 2025 году
Минэнерго ожидает сохранения показателей в нефтепереработке в 2025 году
2025-12-11T09:51+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает сохранения показателей в нефтепереработке, добыче газа и угля по итогам текущего года на уровне 2024 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года", - сказал Цивилев. Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% - до 266,5 миллиона тонн, писал в начале года вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика". Добыча газа, по его словам, выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров. А добыча угля выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн.
