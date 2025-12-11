Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго ожидает сохранения показателей в нефтепереработке в 2025 году - 11.12.2025, ПРАЙМ
Минэнерго ожидает сохранения показателей в нефтепереработке в 2025 году
2025-12-11T09:51+0300
2025-12-11T09:51+0300
нефть
россия
рф
сергей цивилев
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/28/841402873_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ce74659a3c6d0c4a4078bedb82c1353a.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает сохранения показателей в нефтепереработке, добыче газа и угля по итогам текущего года на уровне 2024 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года", - сказал Цивилев. Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% - до 266,5 миллиона тонн, писал в начале года вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика". Добыча газа, по его словам, выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров. А добыча угля выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн.
рф
нефть, россия, рф, сергей цивилев, александр новак
Нефть, РОССИЯ, РФ, Сергей Цивилев, Александр Новак
© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка. Архивное фото
© Unsplash/Jakub Pabis
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает сохранения показателей в нефтепереработке, добыче газа и угля по итогам текущего года на уровне 2024 года, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.
"По итогам 2025 года в нефтепереработке, добыче газа и добыче угля ожидаем сохранения показателей на уровне 2024 года", - сказал Цивилев.
Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% - до 266,5 миллиона тонн, писал в начале года вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика". Добыча газа, по его словам, выросла на 7,6% в годовом выражении, достигнув порядка 685 миллиардов кубометров. А добыча угля выросла на 1,3%, до 443,5 миллиона тонн.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
