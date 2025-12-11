https://1prime.ru/20251211/mishustin-865420662.html
Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС
Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС - 11.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T00:19+0300
2025-12-11T00:19+0300
2025-12-11T00:19+0300
экономика
россия
мировая экономика
белоруссия
москва
рф
михаил мишустин
еаэс
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865420662.jpg?1765401559
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которые пройдут в Москве, сообщила пресс-служба кабмина.
"Одиннадцатого-двенадцатого декабря в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий", - говорится в сообщении.
На заседании межправсовета ЕАЭС главы правительств рассмотрят вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка Союза, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В ходе Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.
МЕЖПРАВСОВЕТ
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске (Белоруссия).
В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета и контроль за исполнением Договора, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза.
белоруссия
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, белоруссия, москва, рф, михаил мишустин, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС
Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета и конференции в Москве
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которые пройдут в Москве, сообщила пресс-служба кабмина.
"Одиннадцатого-двенадцатого декабря в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий", - говорится в сообщении.
На заседании межправсовета ЕАЭС главы правительств рассмотрят вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка Союза, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
В ходе Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности.
В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия.
Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске (Белоруссия).
В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета и контроль за исполнением Договора, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза.