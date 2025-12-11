https://1prime.ru/20251211/mishustin-865420662.html

Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС

Мишустин примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг и пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, которые пройдут в Москве, сообщила пресс-служба кабмина. "Одиннадцатого-двенадцатого декабря в Москве председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий", - говорится в сообщении. На заседании межправсовета ЕАЭС главы правительств рассмотрят вопросы дальнейшего углубления Евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено функционированию внутреннего рынка Союза, развитию взаимодействия в энергетической, промышленной и сельскохозяйственной сферах. В ходе Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий будут представлены проекты и технологические разработки международных коллективов молодых ученых в биотехнологиях, промышленной диагностике и экологической безопасности. МЕЖПРАВСОВЕТ В 2025 году в органах Евразийского экономического союза, включая Евразийский межправсовет, председательствует Белоруссия. Предстоящее заседание Межправительственного совета станет сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске (Белоруссия). В соответствии со статьей 14 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Межправсовет обеспечивает реализацию решений Высшего Евразийского экономического совета и контроль за исполнением Договора, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Договором о ЕАЭС и международными договорами в рамках Союза.

