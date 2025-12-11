Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446459.html
Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС
Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС - 11.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:29+0300
2025-12-11T16:29+0300
россия
рф
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9ab2cd733a4a3d7682232370b0c04940.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Отдельно отмечу существенный рост предпринимательской активности в наших странах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он добавил, что инвестиции в основной капитал в целом по ЕАЭС в первом полугодии прибавили свыше 6%.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/1a/856115633_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_d0709dfcac7cbfd682d849675b545649.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, еаэс
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ЕАЭС
16:29 11.12.2025
 
Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС

Премьер Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в ЕАЭС

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Отдельно отмечу существенный рост предпринимательской активности в наших странах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Он добавил, что инвестиции в основной капитал в целом по ЕАЭС в первом полугодии прибавили свыше 6%.
 
РОССИЯРФМихаил МишустинЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала