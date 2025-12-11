https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446459.html

Мишустин отметил рост предпринимательской активности в странах ЕАЭС

2025-12-11T16:29+0300

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил существенный рост предпринимательской активности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Отдельно отмечу существенный рост предпринимательской активности в наших странах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Он добавил, что инвестиции в основной капитал в целом по ЕАЭС в первом полугодии прибавили свыше 6%.

