https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446722.html
В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин - 11.12.2025, ПРАЙМ
В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин
В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T16:36+0300
2025-12-11T16:36+0300
2025-12-11T16:36+0300
россия
рф
казахстан
михаил мишустин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы уважаем права каждого государства на собственную модель развития, учитываем интересы всех участников. Рассчитываю, что дальнейшая работа, как и сейчас, будет основываться на этих принципах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Кроме того, глава российского кабмина пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах ЕАЭС в следующем году.
рф
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, казахстан, михаил мишустин, еаэс
РОССИЯ, РФ, КАЗАХСТАН, Михаил Мишустин, ЕАЭС
В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин
Мишустин: в ЕАЭС уважают права каждой страны на собственную модель развития