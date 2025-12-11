https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446722.html

В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин

В ЕАЭС уважают права стран на собственную модель развития, заявил Мишустин

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. В ЕАЭС уважают права каждого государства на собственную модель развития и учитывают интересы всех участников объединения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы уважаем права каждого государства на собственную модель развития, учитываем интересы всех участников. Рассчитываю, что дальнейшая работа, как и сейчас, будет основываться на этих принципах", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Кроме того, глава российского кабмина пожелал успехов Казахстану в председательстве в органах ЕАЭС в следующем году.

