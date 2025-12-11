https://1prime.ru/20251211/mishustin-865446860.html
Россия приветствовала стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Россия поддерживает стремление деловых кругов стран ЕАЭС работать вместе, особенно в сфере высоких технологий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Глава российского кабмина отметил, что из союзного бюджета субсидируются процентные ставки по кредитам на проекты, в реализацию которых вовлечены компании как минимум из трех государств ЕАЭС. Средства можно направить на запуск совместных производств и модернизацию мощностей. "Общий объем ресурсов, предусмотренных на эти цели, сейчас превышает пять миллиардов рублей. Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности", - подчеркнул Мишустин. Кроме того, российский премьер напомнил о планах распространить механизм субсидий для совместных проектов стран ЕАЭС на сферу сельского хозяйства, что "позволит усилить взаимовыгодную кооперацию в "пятёрке", укрепить продовольственный и технологический суверенитет".
