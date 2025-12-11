Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть умеренно дешевеет на ожидании докладов ОПЕК и МЭА - 11.12.2025, ПРАЙМ
Нефть умеренно дешевеет на ожидании докладов ОПЕК и МЭА
2025-12-11T08:34+0300
2025-12-11T08:34+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дешевеет, в то время как игроки рынка не предпринимают активных действий в ожидании выхода докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), в которых будут даны прогнозы глобального нефтяного спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии деловых СМИ. По состоянию на 8.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,1%, до 62,15 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,42 доллара за баррель. Позже в четверг рынки ожидают публикации ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА, где будут обновлены прогнозы дальнейшей ситуации на нефтяном рынке. "Ежемесячные отчёты Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) ожидаются позже в четверг и могут дать больше информации о балансе спроса и предложения", - сообщает агентство Блумберг. На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились, но слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона.
нефть, рынок, сша, мэа, опек
08:34 11.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Нефть в четверг утром умеренно дешевеет, в то время как игроки рынка не предпринимают активных действий в ожидании выхода докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), в которых будут даны прогнозы глобального нефтяного спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарии деловых СМИ.
По состоянию на 8.05 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,1%, до 62,15 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 58,42 доллара за баррель.
Позже в четверг рынки ожидают публикации ежемесячных докладов ОПЕК и МЭА, где будут обновлены прогнозы дальнейшей ситуации на нефтяном рынке.
"Ежемесячные отчёты Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства (МЭА) ожидаются позже в четверг и могут дать больше информации о балансе спроса и предложения", - сообщает агентство Блумберг.
На динамику цен на нефть также могла повлиять вышедшая в среду вечером статистика из США. Так, согласно еженедельному обзору управления энергетической информации минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в Штатах (исключая стратегический резерв) за неделю по 5 декабря снизились, но слабее ожиданий - на 1,8 миллиона баррелей, до 425,7 миллиона.
 
Заголовок открываемого материала