Выход из ЕАЭС не является целью Армении, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 11 дек - ПРАЙМ. Выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС, заявил журналистам премьер-министр республики Никол Пашинян. В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение. "Выход из ЕАЭС - это не цель, но с другой стороны цель - членство в ЕС. Мы понимаем, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзу и Евросоюзе невозможно. Мы понимаем, что есть какая-то точка, когда нужно будет принимать решение, но сейчас этой точки мы не достигли. Сегодня нет необходимости принимать решение. Если сегодня нет необходимости принимать решение, зачем это делать?" - заявил Пашинян во время визита в Германию, его слова приводят армянские СМИ. По его словам, принятие парламентом республики закона о начале процесса вступления в ЕС является в первую очередь стимулом для продолжения демократических реформ, гармонизации всех сфер стандартам Европейского союза. "Быть членом ЕС означает соответствовать стандартам Евросоюза во всех сферах - в области прав человека, независимой судебной системы, экономики, политики, безопасности продуктов питания. Пока мы объективно не соответствуем стандартам ЕС, мы не можем стать членом Европейского союза. Следовательно, первая задача на этом пути - иметь страну, соответствующую стандартам Европейского союза. Когда мы достигнем этой точки, мы обратимся за членством в ЕС", - заявил Пашинян. Он считает, что до этого обращаться бессмысленно. По мнению Пашиняна, Армения, обеспечив стандарты ЕС, в любом случае будет в выигрышной ситуации, даже если ее не примут в Европейский союз. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

