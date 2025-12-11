Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС - 11.12.2025
https://1prime.ru/20251211/pashinyan-865448024.html
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС
2025-12-11T17:50+0300
2025-12-11T17:50+0300
россия
мировая экономика
армения
москва
никол пашинян
ес
еаэс
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Позвольте еще раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил Пашинян. В среду Пашинян заявил армянским журналистам, что выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС. В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.
россия, мировая экономика, армения, москва, никол пашинян, ес, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, МОСКВА, Никол Пашинян, ЕС, ЕАЭС
17:50 11.12.2025
 
Пашинян подтвердил готовность Армении к сотрудничеству в рамках ЕАЭС

Пашинян: Армения готова к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Москве заявил о готовности республики к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Позвольте еще раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству", - заявил Пашинян.
В среду Пашинян заявил армянским журналистам, что выход из Евразийского экономического союза не является целью Армении, но ее цель - членство в ЕС.
В августе он, отвечая на вопрос о возможности выхода республики из ЕАЭС на фоне ее сближения с Евросоюзом, заявил, что возможен любой сценарий. Он также отмечал, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, поэтому "когда придет время, когда выбор будет окончательным", то в Армении примут соответствующее решение.
 
РОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯМОСКВАНикол ПашинянЕСЕАЭС
 
 
