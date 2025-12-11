https://1prime.ru/20251211/premer-865448176.html
Премьер Киргизии призвал обеспечить бизнесу доступ к рынку всего ЕАЭС
2025-12-11T17:51+0300
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Предприниматели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны иметь беспрепятственный доступ к рынку всего союза, сообщил в четверг на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве премьер республики Адылбек Касымалиев. "В условиях разработки и принятия национальных нормативных правовых актов принципиально важно неукоснительно учитывать четыре фундаментальные свободы ЕАЭС: свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы на всей территории союза. Наша общая задача – обеспечить полноценную и реальную доступность общего рынка для бизнеса всех государств-членов, последовательно устраняя избыточные барьеры, повышая прозрачность регулирования и формируя предсказуемую, комфортную среду. Кыргызстан неизменно выступает за то, чтобы предпринимателям, независимо от масштаба деятельности и географии, были доступны единые понятные правила, современные цифровые сервисы и унифицированные процедуры, позволяющие эффективно работать на общем рынке союза", - заявил премьер. По словам Касымалиева, одним из ключевых драйверов современной экономики является электронная торговля, которая активно развивается на пространстве ЕАЭС. "По разным оценкам, ежегодный прирост электронной торговли в регионе превышает 15-20%. Важно, что союз своевременно формирует условия для ее устойчивого развития. Подтверждением этому служит работа по реализации дорожной карты развития электронной торговли, а также на финальной стадии внесение изменений в таможенный кодекс и сопутствующие акты, которые определят внешние тарифные ставки и параметры беспошлинного порога. Это позволит выстроить полноценный режим регулирования внешней электронной торговли и повысит предсказуемость для бизнеса. Однако существующая норма пока не покрывает все вопросы стремительно растущей электронной торговли внутри союза. Мы уже сталкиваемся с ситуациями, когда появляются неясности, в том числе по вопросам налогообложения и определения получателя при отправке товаров для реализации через маркетплейсы. Прошу комиссию проработать эти вопросы", - подчеркнул глава кабмина. Киргизский премьер отметил, что стратегическое развитие ЕАЭС должно опираться на комплексный и сбалансированный подход, укрепляющий существующие механизмы и адаптирующий их к новым экономическим условиям.
