Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды

Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды - 11.12.2025, ПРАЙМ

Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды

Объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным, через сухопутную границу перевезено в 4 раза больше машин, чем за аналогичный... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T06:00+0300

2025-12-11T06:00+0300

2025-12-11T06:31+0300

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным, через сухопутную границу перевезено в 4 раза больше машин, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. "В октябре ввоз автомобилей через порт Владивосток вырос практически на четверть по сравнению с сентябрем и на треть по сравнению с октябрем прошлого года. Через сухопутную границу в Приморском крае также было перевезено рекордное количество иномарок — почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так что склады временного хранения оказались переполнены. Импортные авто везли преимущественно под заказ для личного пользования", — приводится комментарий главного экономиста Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича. Отмечается, что в ноябре объемы ввоза превысили рекордный уровень октября. По информации продавцов, вырос спрос на автомобили, ввезенные ранее с целью перепродажи, отмечает управление. Так, в Приморском крае в октябре продажи подержанных автомобилей выросли на 13% по сравнению с октябрем 2024 года, положительная динамика наблюдалась третий месяц подряд. С начала года предложение машин на вторичном рынке выросло почти в 1,5 раза, в результате цены на них снизились на 8,8%. В конце ноября таможни Владивостока и Уссурийска сообщили, что перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста числа ввозимых иномарок.

2025

