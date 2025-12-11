Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды
Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды
06:00 11.12.2025 (обновлено: 06:31 11.12.2025)
 
Ввоз иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре побил рекорды

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Объем ввоза иномарок в Россию через Приморье в октябре и ноябре стал рекордным, через сухопутную границу перевезено в 4 раза больше машин, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России.
"В октябре ввоз автомобилей через порт Владивосток вырос практически на четверть по сравнению с сентябрем и на треть по сравнению с октябрем прошлого года. Через сухопутную границу в Приморском крае также было перевезено рекордное количество иномарок — почти в 4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так что склады временного хранения оказались переполнены. Импортные авто везли преимущественно под заказ для личного пользования", — приводится комментарий главного экономиста Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антона Гулевича.
Отмечается, что в ноябре объемы ввоза превысили рекордный уровень октября.
По информации продавцов, вырос спрос на автомобили, ввезенные ранее с целью перепродажи, отмечает управление. Так, в Приморском крае в октябре продажи подержанных автомобилей выросли на 13% по сравнению с октябрем 2024 года, положительная динамика наблюдалась третий месяц подряд. С начала года предложение машин на вторичном рынке выросло почти в 1,5 раза, в результате цены на них снизились на 8,8%.
В конце ноября таможни Владивостока и Уссурийска сообщили, что перешли на круглосуточный режим работы для оформления автомобилей физических лиц из-за резкого роста числа ввозимых иномарок.
 
