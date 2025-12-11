https://1prime.ru/20251211/prokuror-865429965.html

Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской

Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской - 11.12.2025, ПРАЙМ

Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской

Прокурор Ивановской области Андрей Жугин НАЗВАЛ гигантской для региона сумму взяток по делу бывшего директора департамента дорожного хозяйства области, а также... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T10:26+0300

2025-12-11T10:26+0300

2025-12-11T10:26+0300

россия

общество

ивановская область

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

РЯЗАНЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Прокурор Ивановской области Андрей Жугин НАЗВАЛ гигантской для региона сумму взяток по делу бывшего директора департамента дорожного хозяйства области, а также его сообщников, в совокупности она превысила 100 миллионов рублей. "Бывший начальник департамента дорожного хозяйства Вавринчук (Дмитрий – ред.), который сейчас находится под следствием, под стражей, и его сообщники получили взяток на гигантскую сумму для Ивановской области - свыше 100 миллионов рублей", - приводятся слова Жугина в Telegram-канале прокуратуры области. В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. В августе ведомство сообщило о возбуждении еще одного дела о получении и даче взятки в отношении члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также фактического владельца двух коммерческих организаций. Общий размер незаконного вознаграждения в данном случае превысил 17 миллионов рублей.

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , ивановская область