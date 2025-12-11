Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской
Ивановский прокурор назвал взятку по делу члена правительства гигантской
2025-12-11T10:26+0300
россия
общество
ивановская область
РЯЗАНЬ, 11 дек - ПРАЙМ. Прокурор Ивановской области Андрей Жугин НАЗВАЛ гигантской для региона сумму взяток по делу бывшего директора департамента дорожного хозяйства области, а также его сообщников, в совокупности она превысила 100 миллионов рублей. "Бывший начальник департамента дорожного хозяйства Вавринчук (Дмитрий – ред.), который сейчас находится под следствием, под стражей, и его сообщники получили взяток на гигантскую сумму для Ивановской области - свыше 100 миллионов рублей", - приводятся слова Жугина в Telegram-канале прокуратуры области. В апреле прокуратура сообщала о задержании члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также его первого заместителя по делу о получении взятки от представителя фирмы за создание для нее благоприятных условий при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общий размер незаконного вознаграждения превысил 50 миллионов рублей. В августе ведомство сообщило о возбуждении еще одного дела о получении и даче взятки в отношении члена правительства Ивановской области – директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, а также фактического владельца двух коммерческих организаций. Общий размер незаконного вознаграждения в данном случае превысил 17 миллионов рублей.
россия, общество , ивановская область
РОССИЯ, Общество , Ивановская область
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Денежные купюры. Архивное фото
