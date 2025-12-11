Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251211/roskachestvo-865425038.html
Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году
Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году - 11.12.2025, ПРАЙМ
Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году
Роскачество проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, представленных в российской рознице, в 2026 году, рассказал РИА Новости глава организации... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T06:46+0300
2025-12-11T06:46+0300
бизнес
россия
экономика
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425038.jpg?1765424767
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роскачество проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, представленных в российской рознице, в 2026 году, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Во-первых, мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества. Поэтому выходим на широкое исследование этой категории", - рассказал Протасов. Кроме того, добавил он, организация исследует продукцию легкой промышленности, в частности обувь и одежду, чтобы выяснить уровень допуска товаров на рынок. "Вы знаете, что очень серьезную работу Росаккредитация провела по зачистке органов по сертификации, которые "рисовали" сертификаты на обувь и одежду", - напомнил Протасов. Также, по его словам, Роскачество продолжит исследование спортивного питания, так как у потребителей есть запрос на проверку товаров этой категории. Так, в 2026 году организация проверит качество гейнеров - спортивных добавок для набора массы тела, богатых углеводами и белками. "Ну и, наверное, четвертое. Это тот фокус, который у нас останется до момента, пока данная категория полностью не обелится, а мы считаем, что она обелилась уже на 70-75%. Это категория меда", - заключил Протасов. Он отметил, что на рынке еще остается считанное количество производителей, которые продолжают выпускать фальсификат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Роскачество
06:46 11.12.2025
 
Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году

Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роскачество проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, представленных в российской рознице, в 2026 году, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"Во-первых, мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества. Поэтому выходим на широкое исследование этой категории", - рассказал Протасов.
Кроме того, добавил он, организация исследует продукцию легкой промышленности, в частности обувь и одежду, чтобы выяснить уровень допуска товаров на рынок. "Вы знаете, что очень серьезную работу Росаккредитация провела по зачистке органов по сертификации, которые "рисовали" сертификаты на обувь и одежду", - напомнил Протасов.
Также, по его словам, Роскачество продолжит исследование спортивного питания, так как у потребителей есть запрос на проверку товаров этой категории. Так, в 2026 году организация проверит качество гейнеров - спортивных добавок для набора массы тела, богатых углеводами и белками.
"Ну и, наверное, четвертое. Это тот фокус, который у нас останется до момента, пока данная категория полностью не обелится, а мы считаем, что она обелилась уже на 70-75%. Это категория меда", - заключил Протасов. Он отметил, что на рынке еще остается считанное количество производителей, которые продолжают выпускать фальсификат.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала