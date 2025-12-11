Роскачество проведет исследование быстрорастворимой лапши в 2026 году

https://1prime.ru/20251211/roskachestvo-865425038.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роскачество проведет исследование образцов быстрорастворимой лапши, представленных в российской рознице, в 2026 году, рассказал РИА Новости глава организации Максим Протасов. "Во-первых, мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества. Поэтому выходим на широкое исследование этой категории", - рассказал Протасов. Кроме того, добавил он, организация исследует продукцию легкой промышленности, в частности обувь и одежду, чтобы выяснить уровень допуска товаров на рынок. "Вы знаете, что очень серьезную работу Росаккредитация провела по зачистке органов по сертификации, которые "рисовали" сертификаты на обувь и одежду", - напомнил Протасов. Также, по его словам, Роскачество продолжит исследование спортивного питания, так как у потребителей есть запрос на проверку товаров этой категории. Так, в 2026 году организация проверит качество гейнеров - спортивных добавок для набора массы тела, богатых углеводами и белками. "Ну и, наверное, четвертое. Это тот фокус, который у нас останется до момента, пока данная категория полностью не обелится, а мы считаем, что она обелилась уже на 70-75%. Это категория меда", - заключил Протасов. Он отметил, что на рынке еще остается считанное количество производителей, которые продолжают выпускать фальсификат.

