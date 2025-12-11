https://1prime.ru/20251211/roskachestvo-865427501.html

Роскачество будет дополнительно оценивать бытовую химию в отелях

2025-12-11T08:37+0300

бизнес

роскачество

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Роскачество в рамках добровольной сертификации отелей будет дополнительно оценивать бытовую химию на соответствие национальному стандарту, который подтверждает экологичность продукции, такой критерий включен в чек-лист, рассказали РИА Новости в организации. В пресс-службе Роскачества напомнили РИА Новости, что добровольная сертификация отелей по чек-листам проводится с конца 2024 года. Процедуру проводит орган сертификации "Роскачество-Туризм". В число критериев входят в том числе профессиональная подготовка персонала, соблюдение нормативных и технических документов на оказываемые услуги, а также наличие инфраструктуры для приема гостей в соответствии с различными стандартами. "В чек-лист проверки отелей включен новый критерий, оценивающий использование бытовой химии, соответствующей национальному стандарту ГОСТ Р 71175-2023 "Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений", - рассказали в Роскачестве. Там добавили, что новое требование призвано искоренить практику гринвошинга - недобросовестных экологических заявлений. Так, стандарт устанавливает, что любая маркировка "био", "эко" или "безопасно для природы" должна иметь научное подтверждение. Также строго ограничивается содержание опасных веществ - фосфатов, токсинов и сильных аллергенов. "Для отелей соблюдение данного ГОСТа становится мощным инструментом для укрепления репутации. Наличие сертификата служит неоспоримым доказательством ответственного подхода, усиливая доверие сознательных туристов и партнеров. Это прямой путь к формированию современного экологичного имиджа", - уточнили в организации. Отмечается, что требование обеспечивает безопасность для здоровья гостей и персонала, которые ежедневно контактируют с поверхностями и текстилем. Также оно позволяет отелям, расположенным в уникальных природных локациях, помогать сохранять водоемы и экосистемы, которые являются их главным активом. "Таким образом, соответствие стандарту - это еще и стратегическая экономия. Более щадящие сертифицированные средства продлевают срок службы дорогостоящего постельного белья, отделки и оборудования. Кроме того, отель заранее обеспечивает выполнение ужесточающихся природоохранных норм, минимизируя риски штрафов", - подчеркнули в Роскачестве.

2025

бизнес, роскачество