https://1prime.ru/20251211/rospotrebnadzor-865425464.html

Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье

Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье - 11.12.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье

Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сброса воды с японской АЭС "Фукусима" по результатам исследований за 11 месяцев... | 11.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-11T07:01+0300

2025-12-11T07:01+0300

2025-12-11T07:01+0300

общество

здоровье

приморский край

приморье

роспотребнадзор

воз

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425464.jpg?1765425679

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сброса воды с японской АЭС "Фукусима" по результатам исследований за 11 месяцев остается в норме, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за 11 месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем (2025 - ред.) году было исследовано 100 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что радиационная обстановка в Приморье остаётся в пределах нормы. С начала 2025 года в 20 муниципальных районах провели 1040 замеров мощности дозы гамма-излучения. Гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За это время в ходе проб, взятых у точки сброса, был зафиксирован тритий в концентрации 56 беккерелей на литр, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды - 10 тысяч беккерелей - и уровня в 700 беккерелей, при обнаружении которого ТЕРСО обязалась прекратить сброс.

приморский край

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, приморский край, приморье, роспотребнадзор, воз