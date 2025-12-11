Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье - 11.12.2025
Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье
Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье - 11.12.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье
Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сброса воды с японской АЭС "Фукусима" по результатам исследований за 11 месяцев... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T07:01+0300
2025-12-11T07:01+0300
общество
здоровье
приморский край
приморье
роспотребнадзор
воз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865425464.jpg?1765425679
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сброса воды с японской АЭС "Фукусима" по результатам исследований за 11 месяцев остается в норме, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю. "В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за 11 месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем (2025 - ред.) году было исследовано 100 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что радиационная обстановка в Приморье остаётся в пределах нормы. С начала 2025 года в 20 муниципальных районах провели 1040 замеров мощности дозы гамма-излучения. Гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За это время в ходе проб, взятых у точки сброса, был зафиксирован тритий в концентрации 56 беккерелей на литр, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды - 10 тысяч беккерелей - и уровня в 700 беккерелей, при обнаружении которого ТЕРСО обязалась прекратить сброс.
приморский край
приморье
общество , здоровье, приморский край, приморье, роспотребнадзор, воз
Общество , Здоровье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Приморье, Роспотребнадзор, ВОЗ
07:01 11.12.2025
 
Роспотребнадзор оценил уровень содержания радионуклидов в рыбе в Приморье

Роспотребнадзор: содержание радионуклидов в морской рыбе в Приморье остается в норме

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - ПРАЙМ. Уровень содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, после сброса воды с японской АЭС "Фукусима" по результатам исследований за 11 месяцев остается в норме, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.
"В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" за 11 месяцев 2025 года в акватории Японского моря было исследовано шесть проб морской воды для определения трития. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года. Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем (2025 - ред.) году было исследовано 100 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что радиационная обстановка в Приморье остаётся в пределах нормы. С начала 2025 года в 20 муниципальных районах провели 1040 замеров мощности дозы гамма-излучения. Гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час.
Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года, было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За это время в ходе проб, взятых у точки сброса, был зафиксирован тритий в концентрации 56 беккерелей на литр, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды - 10 тысяч беккерелей - и уровня в 700 беккерелей, при обнаружении которого ТЕРСО обязалась прекратить сброс.
 
ОбществоЗдоровьеПРИМОРСКИЙ КРАЙПриморьеРоспотребнадзорВОЗ
 
 
