"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России - 11.12.2025
Спецоперация на Украине
"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России
"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России
Европа никогда не сможет признать силу России, так как это вызывает у нее беспокойство и страх, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T22:50+0300
2025-12-11T22:50+0300
спецоперация на украине
россия
европа
сша
запад
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европа никогда не сможет признать силу России, так как это вызывает у нее беспокойство и страх, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. "На Западе есть общее убеждение, что признание мощи России глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда стремились доказать, что мы лучше них. Поэтому это признание нам никогда не будет по силам", — отметил он. Эксперт добавил, что ситуация, в которой Россия и США "объединяются друг с другом и договариваются о мире на европейском континенте", очень тревожит Европу.Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило о беспокойстве в Европе, вызванном возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры с американскими представителями в Кремле как очень содержательные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговорного процесса.
европа
сша
запад
россия, европа, сша, запад, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, ЗАПАД, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф
22:50 11.12.2025
 
"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России

Меркурис: Европа никогда не признает мощь России, поскольку привыкла считать себя лучше

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европа никогда не сможет признать силу России, так как это вызывает у нее беспокойство и страх, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"На Западе есть общее убеждение, что признание мощи России глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда стремились доказать, что мы лучше них. Поэтому это признание нам никогда не будет по силам", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Слова Рютте о "следующей цели" России вызвали ярость у журналиста
Вчера, 20:41
Эксперт добавил, что ситуация, в которой Россия и США "объединяются друг с другом и договариваются о мире на европейском континенте", очень тревожит Европу.
Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило о беспокойстве в Европе, вызванном возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры с американскими представителями в Кремле как очень содержательные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговорного процесса.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Каллас сделала странное заявление об Украине
Вчера, 18:04
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЕВРОПАСШАЗАПАДЮрий УшаковВладимир ПутинСтив Уиткофф
 
 
