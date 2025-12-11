https://1prime.ru/20251211/rossiya-865453034.html
"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России
"Не по силам". В Британии сделали громкое заявление о России
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Европа никогда не сможет признать силу России, так как это вызывает у нее беспокойство и страх, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Deep Dive. "На Западе есть общее убеждение, что признание мощи России глубоко шокирует европейцев, поскольку мы всегда стремились доказать, что мы лучше них. Поэтому это признание нам никогда не будет по силам", — отметил он. Эксперт добавил, что ситуация, в которой Россия и США "объединяются друг с другом и договариваются о мире на европейском континенте", очень тревожит Европу.Ранее 4 декабря издание Kyiv Post сообщило о беспокойстве в Европе, вызванном возможным сближением позиций России и США на фоне встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры с американскими представителями в Кремле как очень содержательные, добавив, что контакты между Россией и США будут продолжены. Ушаков также отметил, что успехи российской армии на поле боя оказали положительное влияние на ход и характер переговорного процесса.
