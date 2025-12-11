Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-11T20:01+0300
20:01 11.12.2025
 
© fotolia.com / verteАналитика
Аналитика. Архивное фото
© fotolia.com / verte
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2748,93 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,3%, до 1128,10 пункта, долларовый РТС упал на 0,8%, до 1091,47 пункта на фоне резкого роста официального курса доллара к рублю.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы роста до 1,8%.

На подъеме

Российский рынок акций в основную сессию четверга уверенно повышался. При этом индекс Мосбиржи смог закрепиться выше уровня 2750 пунктов.
"Индекс Мосбиржи в четверг уверенно двигался вверх, зайдя в область сопротивления 2750-2770 пунктов. Оптимизму способствовали геополитические новости, статистика по инфляции и слабость рубля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в переговорах с США по Украине "все возможные недоразумения и недопонимания были устранены". Согласно опубликованному накануне отчету Росстата, инфляция в ноябре составила 0,42%, годовой показатель замедлился до 6,64%", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "ЭН+груп" (+4,1%), АФК "Система" (+3,8%), "Лукойла" (+3,7%), "Полюса" (+3,7%).
Стоимость нефти к 19.39 мск падала на 2% до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5% до 98,3 пункта.

Прогнозы

Индекс Мосбиржи возобновил подъем и подошел к уровню 2770 пунктов, выше которого открывается путь на 2850 пунктов, считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Ближайшая поддержка сформировалась в районе 2600 пунктов", - оценивает он.
В центре внимания участников торгов остаются геополитические сигналы, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Вместе с тем торговая активность может снижаться перед выходными. Ожидания по индексу Мосбиржи на 12 декабря – 2675-2775 пунктов", - добавляет он.
Золото и биткоин - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
ФРС, ставка, биткоин и майнинг
