https://1prime.ru/20251211/seversk-865449577.html
Герасимов доложил Путину об освобождении Северска
Герасимов доложил Путину об освобождении Северска - 11.12.2025, ПРАЙМ
Герасимов доложил Путину об освобождении Северска
Северск освобожден, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T18:43+0300
2025-12-11T18:43+0300
2025-12-11T18:44+0300
спецоперация на украине
общество
россия
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Северск освобожден, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину. "Освобожден город Северск", - сказал Герасимов Путину в ходе совещания по ситуации в ходе СВО.
https://1prime.ru/20251211/merts-865447041.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, валерий герасимов, владимир путин, вс рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ
Герасимов доложил Путину об освобождении Северска
Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении города Северск