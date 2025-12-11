Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Циан" рассказал о снижении доли новостроек до 5 миллионов рублей - 11.12.2025
"Циан" рассказал о снижении доли новостроек до 5 миллионов рублей
"Циан" рассказал о снижении доли новостроек до 5 миллионов рублей - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Циан" рассказал о снижении доли новостроек до 5 миллионов рублей
Доля квартир в новостройках стоимостью до 5 миллионов рублей в крупных российских городах сократилась за последний год на четверть – до 15%, подсчитали... | 11.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля квартир в новостройках стоимостью до 5 миллионов рублей в крупных российских городах сократилась за последний год на четверть – до 15%, подсчитали аналитики "Циана". По данным компании, в Москве, Казани, Сочи и Севастополе не осталось новостроек стоимостью до 5 миллионов рублей. Мало таких вариантов также во Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Санкт-Петербурге и Московской области – 1-4% от всего предложения на рынке. Иная ситуация в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе – в указанный бюджет укладывается от 39 до 53% новостроек. "В среднем по городам дешевле 5 миллионов рублей продается около 15% квартир на первичном рынке. На вторичном рынке выбор доступных вариантов больше – каждая третья квартира (34%) подходит под бюджет в 5 миллионов рублей, так как новостройки заметно дороже вторички – в среднем на 25%", – говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, самая высокая доля вторичных квартир такой стоимости в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге (60-66%). Самая низкая – на рынке Москвы, Сочи, Севастополя и Санкт-Петербурга (1-4%). "На фоне роста цен (+13% год к году в новостройках и +8% на вторичке) доступное предложение снижается. Год назад в среднем по городам в бюджете до 5 миллионов рублей продавалось 20% квартир на первичном рынке и 39% на вторичном. Варианты такой стоимости можно было найти в Казани, Севастополе и даже в Москве", – указывается в сообщении. По статистике компании, на первичном рынке большинство квартир в таком бюджете – студии (54%) и однушки (40%). В половине городов можно найти и двухкомнатные варианты (чаще – евроформата), самый большой выбор в Ульяновске, Ярославле, Челябинске, Красноярске, Ижевске. На вторичке за 5 миллионов рублей можно найти и студии (31%), и однушки (33%), и двушки (26%), и даже трехкомнатные квартиры. Большинство из них продаются в хрущёвках (60%), многие имеют какие-либо явные недостатки, некоторые выставлены с пометкой "срочная продажа", указывается в сообщении.
12:55 11.12.2025
 
"Циан" рассказал о снижении доли новостроек до 5 миллионов рублей

"Циан": доля новостроек до 5 млн рублей в крупных городах сократилась на четверть

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Доля квартир в новостройках стоимостью до 5 миллионов рублей в крупных российских городах сократилась за последний год на четверть – до 15%, подсчитали аналитики "Циана".
По данным компании, в Москве, Казани, Сочи и Севастополе не осталось новостроек стоимостью до 5 миллионов рублей. Мало таких вариантов также во Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, Барнауле, Санкт-Петербурге и Московской области – 1-4% от всего предложения на рынке. Иная ситуация в Ульяновске, Оренбурге, Ярославле и Ставрополе – в указанный бюджет укладывается от 39 до 53% новостроек.
"В среднем по городам дешевле 5 миллионов рублей продается около 15% квартир на первичном рынке. На вторичном рынке выбор доступных вариантов больше – каждая третья квартира (34%) подходит под бюджет в 5 миллионов рублей, так как новостройки заметно дороже вторички – в среднем на 25%", – говорится в сообщении компании.
Как указывается в нем, самая высокая доля вторичных квартир такой стоимости в Ульяновске, Новокузнецке и Оренбурге (60-66%). Самая низкая – на рынке Москвы, Сочи, Севастополя и Санкт-Петербурга (1-4%).
"На фоне роста цен (+13% год к году в новостройках и +8% на вторичке) доступное предложение снижается. Год назад в среднем по городам в бюджете до 5 миллионов рублей продавалось 20% квартир на первичном рынке и 39% на вторичном. Варианты такой стоимости можно было найти в Казани, Севастополе и даже в Москве", – указывается в сообщении.
По статистике компании, на первичном рынке большинство квартир в таком бюджете – студии (54%) и однушки (40%). В половине городов можно найти и двухкомнатные варианты (чаще – евроформата), самый большой выбор в Ульяновске, Ярославле, Челябинске, Красноярске, Ижевске. На вторичке за 5 миллионов рублей можно найти и студии (31%), и однушки (33%), и двушки (26%), и даже трехкомнатные квартиры. Большинство из них продаются в хрущёвках (60%), многие имеют какие-либо явные недостатки, некоторые выставлены с пометкой "срочная продажа", указывается в сообщении.
 
