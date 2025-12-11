https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429695.html
Топливный рынок полностью обеспечен нефтепродуктами, завил Цивилев
2025-12-11T10:07+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Российский топливный рынок полностью обеспечен нефтепродуктами для формирования запасов к весеннему росту спроса, сообщил журналистам министр энергетики Сергей Цивилев. "Внутренний рынок нефтепродуктов полностью обеспечен предложением, в том числе для формирования запасов к весеннему росту потребительского спроса", - сказал Цивилев. По его словам, ситуация на топливном рынке стабильна, в том числе благодаря ранее принятым правительством РФ мерам, доказавшим свою эффективность. Правительство РФ в рамках мер поддержки топливного рынка ввело эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), эти ограничения действуют до конца 2025 года.
