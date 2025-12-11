Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Действия Украины и Европы подвергли мирный план президента США Дональда Трампа большому риску, заявил журналист Рик Санчес в своем аккаунте в соцсети X. "Ненависть ЕС к России сделала мирный процесс донельзя медленным и вялым. Украина потеряла своего крупнейшего союзника — США. Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "найти время, чтобы прочитать предложение". Вступление Украины в НАТО даже не входит в планы и никогда не входило, но Европа продолжает настаивать на этом", — отметил он.По утверждению журналиста, все уже прекрасно понимают, "чем это закончится". Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.
17:13 11.12.2025
 
© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Действия Украины и Европы подвергли мирный план президента США Дональда Трампа большому риску, заявил журналист Рик Санчес в своем аккаунте в соцсети X.
"Ненависть ЕС к России сделала мирный процесс донельзя медленным и вялым. Украина потеряла своего крупнейшего союзника — США. Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "найти время, чтобы прочитать предложение". Вступление Украины в НАТО даже не входит в планы и никогда не входило, но Европа продолжает настаивать на этом", — отметил он.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса
Вчера, 21:05
По утверждению журналиста, все уже прекрасно понимают, "чем это закончится".
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Что случилось?" Недавняя идея Зеленского поразила пользователей Сети
13:45
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАЕВРОПАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕСНАТО
 
 
