"Не входит в планы". В США резко высказались о мире на Украине
"Не входит в планы". В США резко высказались о мире на Украине - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Не входит в планы". В США резко высказались о мире на Украине
Действия Украины и Европы подвергли мирный план президента США Дональда Трампа большому риску, заявил журналист Рик Санчес в своем аккаунте в соцсети X.
2025-12-11T17:13+0300
2025-12-11T17:13+0300
2025-12-11T17:13+0300
спецоперация на украине
украина
сша
европа
дональд трамп
владимир зеленский
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f100453057c77d22449372aba788d21d.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Действия Украины и Европы подвергли мирный план президента США Дональда Трампа большому риску, заявил журналист Рик Санчес в своем аккаунте в соцсети X. "Ненависть ЕС к России сделала мирный процесс донельзя медленным и вялым. Украина потеряла своего крупнейшего союзника — США. Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому нужно "найти время, чтобы прочитать предложение". Вступление Украины в НАТО даже не входит в планы и никогда не входило, но Европа продолжает настаивать на этом", — отметил он.По утверждению журналиста, все уже прекрасно понимают, "чем это закончится". Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.
украина
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/24/842192464_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_beee82c90ce6a1d7cf1bf9f44459ed78.jpg
