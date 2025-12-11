Узбекистан в январе-октябре увеличил торговлю со странами ЕАЭС на 12%

https://1prime.ru/20251211/uzbekistan-865449043.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Узбекистан за четыре года увеличил товарооборот со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 1,8 раза, в январе -октябре этого года этот показатель вырос на 12% и превысил 16 миллиардов долларов, заявил премьер-министр страны Абдулла Арипов. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. "За последние четыре года товарооборот Узбекистана со странами Евразийского экономического союза вырос на 80%. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Так, по итогам десяти месяцев, объём взаимной торговли увеличился ещё на 12% и превысил 16 миллиардов долларов", - сказал Арипов на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Премьер Узбекистана отметил, что республика в целях расширения взаимовыгодного партнёрства и в рамках реализации плана совместных мероприятий активно участвует в работе ряда отраслевых площадок и проектов объединения в сферах торговли, промышленности, транспорта и логистики, таможенного и налогового администрирования, энергетики, сельского хозяйства, а также информационных технологий. "Мы приступили к подготовке очередного, пятого заседания совместной рабочей группы Евразийской экономической комиссии, которое предлагаем провести в 2026 году в Узбекистане", - добавил Арипов. Заседание межправительственного совета является сорок пятым по счету с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и четвертым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 30 сентября 2025 года в Минске.

