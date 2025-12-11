https://1prime.ru/20251211/yuan-865450262.html
Курс юаня на Мосбирже вырос за сессию до 11,22 руб
2025-12-11T19:40+0300
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек, до 11,22 рубля.
