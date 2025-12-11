Юань повысился в четверг на Мосбирже, закрепляясь выше 11 рублей

https://1prime.ru/20251211/yuan-865452415.html

МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в четверг продолжил расти пятую сессию подряд и закрепился выше 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 5 копеек, до 11,22 рубля. Диапазон дневных колебаний юаня составил 11,08-11,29 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,69 рубля. Рубль под давлением Юань на Мосбирже в четверг продолжает повышаться пятый день подряд и закрепился выше психологической отметки 11 рублей. От уровня закрытия прошлого четверга курс повышался к максимумам 11 декабря уже на 59 копеек (+5,5%). "Валюты продолжили контратаку – доллар на межбанке уже выше 79 рублей, юань на бирже доходил почти до 11,3 рубля. Спрос населения и бизнеса на импорт и валюту ближе к концовке года растет. На низколиквидном рынке сдвинуть баланс несложно. В ближайшие дни доллар с большой вероятностью вернется выше 80 рублей, а юань окажется над уровнем 11,3 рубля", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.08 мск падала на 2,1%, до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,6%, до 98,2 пункта. Прогнозы Курсовые колебания последних дней на российском валютном рынке, возможно, связаны с ожиданиями игроков рынка по ключевой ставке ЦБ РФ, полагают эксперты Альфа-банка. "В последние недели в России наблюдается существенное торможение инфляции, что создает более благоприятный фон ожиданий по решению ЦБ РФ по ставке на заседании 19 декабря. Кроме того, быстрый рост экономики России в октябре может говорить о рисках серьезного охлаждения экономической активности в начале 2026 года, что также откроет опцию на более значимое движение ставки вниз. Внешний фон также поддерживает это движение – уровень процентных ставок в России является высоким по мировым меркам. У основных торговых партнеров России - Китая и Индии, номинальные процентные ставки находятся на уровне 3-5%", - отмечают в банке. До конца года ожидается стабилизация курса на уровнях около 80 рублей за доллар, потенциал дальнейшего укрепления в текущем геополитическом контексте выглядит незначительным, резюмируют в Альфа-банке. Судя по всему, курс теперь вернулся в диапазон в 11,2-11,5 рубля за юань, но позитивные геополитические новости еще способны в моменте уводить его чуть ниже, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

