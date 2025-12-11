Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - 11.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251211/zelenskiy-865447643.html
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском - 11.12.2025, ПРАЙМ
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском
Владимир Зеленский вмешивается в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2028 году, подрывая мирную инициативу американского лидера Дональда... | 11.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-11T17:19+0300
2025-12-11T17:19+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вмешивается в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2028 году, подрывая мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."На Украине все хотят мира. И единственный, кто стоит на пути к нему, — это Зеленский. Зеленский сделает все возможное, чтобы война продолжалась. И Зеленский сделает все возможное, чтобы помешать Трампу вернуться к власти (после окончания его президентского срока — Прим. ред.)", — считает он.Как отметил Дмитрук, глава киевского режима "уже сегодня вмешивается в выборы в США, выступая против мирного плана Трампа".Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.
https://1prime.ru/20251211/ukraina-865447484.html
https://1prime.ru/20251210/donbass-865417547.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, рада
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рада
17:19 11.12.2025
 
"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

Дмитрук: Зеленский вмешивается в выборы в США, саботируя мирный план Трампа

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вмешивается в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2028 году, подрывая мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х.
"На Украине все хотят мира. И единственный, кто стоит на пути к нему, — это Зеленский. Зеленский сделает все возможное, чтобы война продолжалась. И Зеленский сделает все возможное, чтобы помешать Трампу вернуться к власти (после окончания его президентского срока — Прим. ред.)", — считает он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
"Не входит в планы". В США резко высказались о мире на Украине
17:13
Как отметил Дмитрук, глава киевского режима "уже сегодня вмешивается в выборы в США, выступая против мирного плана Трампа".
Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.
Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.
В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
СМИ узнали об условиях Украины для отказа от Донбасса
Вчера, 21:05
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала