"Уже сегодня". Депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский вмешивается в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2028 году, подрывая мирную инициативу американского лидера Дональда Трампа, такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети Х."На Украине все хотят мира. И единственный, кто стоит на пути к нему, — это Зеленский. Зеленский сделает все возможное, чтобы война продолжалась. И Зеленский сделает все возможное, чтобы помешать Трампу вернуться к власти (после окончания его президентского срока — Прим. ред.)", — считает он.Как отметил Дмитрук, глава киевского режима "уже сегодня вмешивается в выборы в США, выступая против мирного плана Трампа".Во вторник американский лидер Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал главу украинского руководства как "торгаша". Трамп также призвал Владимира Зеленского изучить предложение США. По его словам, украинским высокопоставленным чиновникам оно понравилось.Глава Белого дома подчеркнул, что Россия обладает более сильной переговорной позицией и настоятельно порекомендовал Зеленскому взять себя в руки и принять предложенные ему условия, потому что он проигрывает.В Кремле назвали высказывания Трампа значимыми с точки зрения перспектив достижения мирного соглашения.

