https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865473316.html

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - 12.12.2025, ПРАЙМ

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T12:50+0300

2025-12-12T12:50+0300

2025-12-12T12:50+0300

бизнес

россия

владикавказ

грозный

росавиация

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_b6f03b6b1dc4498fd647b7f8471fef5b.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

владикавказ

грозный

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владикавказ, грозный, росавиация, общество