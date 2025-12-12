https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865473316.html
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
