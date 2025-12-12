Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T12:50+0300
2025-12-12T12:50+0300
бизнес
россия
владикавказ
грозный
росавиация
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865473069_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_b6f03b6b1dc4498fd647b7f8471fef5b.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
владикавказ
грозный
бизнес, россия, владикавказ, грозный, росавиация, общество
Бизнес, РОССИЯ, Владикавказ, Грозный, Росавиация, Общество
12:50 12.12.2025
 
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

© РИА Новости . Саид Царнаев
Аэропорт Северный в Грозном
© РИА Новости . Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
