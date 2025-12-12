https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865480019.html
В аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы сняли ограничения на полеты
2025-12-12T15:50+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа, Магаса и Махачкалы, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказ (Беслан), Магас, Махачкала (Уйташ). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ, и четыре самолета, летевших в Махачкалу.
