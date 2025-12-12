https://1prime.ru/20251212/argentina-865456261.html

Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах

Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах - 12.12.2025, ПРАЙМ

Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах

Аргентина выразил протест в связи с заявлениями британской и израильской нефтяных компаний об инвестициях в разработку нефтяных месторождений на Фолклендских... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T03:33+0300

2025-12-12T03:33+0300

2025-12-12T03:44+0300

энергетика

нефть

аргентина

великобритания

буэнос-айрес

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865456261.jpg?1765500271

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аргентина выразил протест в связи с заявлениями британской и израильской нефтяных компаний об инвестициях в разработку нефтяных месторождений на Фолклендских островах. Из заявления аргентинского МИД следует, что речь идет о компаниях Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum. "Аргентина вновь заявляет, что любая односторонняя разведка и эксплуатация возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов в районах, являющихся предметом споров о суверенитете, противоречит положениям Резолюции 2065 и связанных с ней резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в коммюнике. Как отмечается, ввиду серьезности ситуации и в полном соответствии с международным правом, Аргентина усилит план действий в целях принятия всех дополнительных мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения безопасности. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

аргентина

великобритания

буэнос-айрес

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, аргентина, великобритания, буэнос-айрес, мид, оон