Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах - 12.12.2025
Аргентина выразила протест из-за разработок нефти на Фолклендских островах
2025-12-12T03:33+0300
2025-12-12T03:44+0300
энергетика
нефть
аргентина
великобритания
буэнос-айрес
мид
оон
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аргентина выразил протест в связи с заявлениями британской и израильской нефтяных компаний об инвестициях в разработку нефтяных месторождений на Фолклендских островах. Из заявления аргентинского МИД следует, что речь идет о компаниях Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum. "Аргентина вновь заявляет, что любая односторонняя разведка и эксплуатация возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов в районах, являющихся предметом споров о суверенитете, противоречит положениям Резолюции 2065 и связанных с ней резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в коммюнике. Как отмечается, ввиду серьезности ситуации и в полном соответствии с международным правом, Аргентина усилит план действий в целях принятия всех дополнительных мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения безопасности. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
03:33 12.12.2025 (обновлено: 03:44 12.12.2025)
 
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аргентина выразил протест в связи с заявлениями британской и израильской нефтяных компаний об инвестициях в разработку нефтяных месторождений на Фолклендских островах.
Из заявления аргентинского МИД следует, что речь идет о компаниях Rockhopper Exploration и Navitas Petroleum.
"Аргентина вновь заявляет, что любая односторонняя разведка и эксплуатация возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов в районах, являющихся предметом споров о суверенитете, противоречит положениям Резолюции 2065 и связанных с ней резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, ввиду серьезности ситуации и в полном соответствии с международным правом, Аргентина усилит план действий в целях принятия всех дополнительных мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения безопасности.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
 
ЭнергетикаНефтьАРГЕНТИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯБУЭНОС-АЙРЕСМИДООН
 
 
