https://1prime.ru/20251212/atom-865480567.html
КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом"
КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом" - 12.12.2025, ПРАЙМ
КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом"
Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T16:02+0300
2025-12-12T16:02+0300
2025-12-12T16:04+0300
авто
камаз
антон алиханов
рф
ростех
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1c/857993250_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_f5f1219edaa39045f5b790afef638375.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила пресс-служба концерна."В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.Как уточнили в госкорпорации "Ростех", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
https://1prime.ru/20251201/atom-865105130.html
https://1prime.ru/20250827/atom-861303535.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/1c/857993250_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_2413f7e1abaf211373d1743b2c582119.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, камаз, антон алиханов, рф, ростех, минпромторг
Авто, Камаз, Антон Алиханов, РФ, Ростех, Минпромторг
КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом"
КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ.
Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила
пресс-служба концерна.
"В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.
Электромобиль "Атом" оценили в 3,9 миллиона рублей
Как уточнили в госкорпорации "Ростех
", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза
" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.
В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.
В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
"Атом" создаст версии электромобилей для такси, каршеринга и доставки