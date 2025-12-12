КамАЗ объявил старт предпродаж электромобиля "Атом"

https://1prime.ru/20251212/atom-865480567.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила пресс-служба концерна."В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.Как уточнили в госкорпорации "Ростех", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.

