https://1prime.ru/20251212/avtovaz-865491076.html
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta - 12.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta
"АвтоВАЗ" в целях подтверждения потребительских характеристик проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
бизнес
автоваз
росстандарт
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83203/72/832037214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71a31ccc407fd1bff8c86ed5c58270d3.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в целях подтверждения потребительских характеристик проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба производителя. "В рамках превентивных действий и для подтверждения потребительских характеристик автомобилей АО "АвтоВАЗ" принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, и при необходимости будет проведена замена узла. Дилерские центры Lada вскоре начнут оповещение владельцев Granta, чьи автомобили нуждаются в дополнительной проверке. Производитель отмечает, что диагностика узла и, при необходимости, его замена занимают минимальное время и абсолютно бесплатны для автовладельцев. Компания обеспечила сервисные центры необходимым запасом компонентов. "В рамках действующего законодательства, "АвтоВАЗ" официально уведомил Росстандарт о своих действиях", - добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/20251202/lada--865136524.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83203/72/832037214_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_333aa496246100f891e2d3c454cc4d2e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, автоваз, росстандарт, авто
Бизнес, АвтоВАЗ, Росстандарт, Авто
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta
"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta 2025 года выпуска