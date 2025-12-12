https://1prime.ru/20251212/avtovaz-865491076.html

"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в целях подтверждения потребительских характеристик проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба производителя. "В рамках превентивных действий и для подтверждения потребительских характеристик автомобилей АО "АвтоВАЗ" принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, и при необходимости будет проведена замена узла. Дилерские центры Lada вскоре начнут оповещение владельцев Granta, чьи автомобили нуждаются в дополнительной проверке. Производитель отмечает, что диагностика узла и, при необходимости, его замена занимают минимальное время и абсолютно бесплатны для автовладельцев. Компания обеспечила сервисные центры необходимым запасом компонентов. "В рамках действующего законодательства, "АвтоВАЗ" официально уведомил Росстандарт о своих действиях", - добавили в пресс-службе.

