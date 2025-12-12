"АвтоВАЗ" проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-12T19:20+0300
2025-12-12T19:20+0300
бизнес
автоваз
росстандарт
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83203/72/832037214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71a31ccc407fd1bff8c86ed5c58270d3.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в целях подтверждения потребительских характеристик проведет дополнительную проверку некоторых Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года, сообщила пресс-служба производителя. "В рамках превентивных действий и для подтверждения потребительских характеристик автомобилей АО "АвтоВАЗ" принял решение провести дополнительную проверку отдельных модификаций Lada Granta, выпущенных с 6 июня по 26 ноября 2025 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках кампании в сервисных центрах будет проведена диагностика одного из функциональных узлов автомобиля в целях исключения рисков ослабления его крепежного элемента, и при необходимости будет проведена замена узла. Дилерские центры Lada вскоре начнут оповещение владельцев Granta, чьи автомобили нуждаются в дополнительной проверке. Производитель отмечает, что диагностика узла и, при необходимости, его замена занимают минимальное время и абсолютно бесплатны для автовладельцев. Компания обеспечила сервисные центры необходимым запасом компонентов. "В рамках действующего законодательства, "АвтоВАЗ" официально уведомил Росстандарт о своих действиях", - добавили в пресс-службе.
бизнес, автоваз, росстандарт, авто
Бизнес, АвтоВАЗ, Росстандарт, Авто
19:20 12.12.2025
 
Lada Granta
Lada Granta
Lada Granta. Архивное фото
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти
Глава "АвтоВАЗа" дал прогноз по продажам новых Lada
2 декабря, 17:12
 
