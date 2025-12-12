Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития оценило объем поддержки малого и среднего бизнеса - 12.12.2025
Минэкономразвития оценило объем поддержки малого и среднего бизнеса
Минэкономразвития оценило объем поддержки малого и среднего бизнеса - 12.12.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития оценило объем поддержки малого и среднего бизнеса
Объем поддержки малого и среднего бизнеса и малых технологических компаний (МТК) в России составил 120 миллионов рублей, что позволило эмитентам привлечь на... | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объем поддержки малого и среднего бизнеса и малых технологических компаний (МТК) в России составил 120 миллионов рублей, что позволило эмитентам привлечь на биржевых площадках более 5 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников. Минэкономразвития России подвело итоги отбора заявок компаний, осуществивших размещение ценных бумаг на организованных рынках, на субсидирование понесенных затрат, рассказал Колесников в рамках Всероссийского форума технологического предпринимательства. "Стимулирование выхода высокотехнологичных компаний на рынок публичного капитала, повышение их инвестиционной привлекательности и расширение производства инновационной продукции за счет привлечения частных инвестиций - ключевые задачи субсидирования затрат МТК при размещении на бирже и инвестплатформах", - отметил он. "Президент неоднократно подчеркивал стратегическую значимость вывода отечественных компаний на IPO и развития рынка публичных размещений. Привлечение инструментов государственного финансирования при размещении ценных бумаг, прежде всего для малых технологических компаний, способствует росту объемов привлеченных инвестиций и достижению национальной цели по увеличению выручки МТК в семь раз к 2030 году", - подчеркнул Колесников. Первые гранты получили МТК, прошедшие отбор в Центре поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга разрабатывают программные решения для частного, финансового и государственного сектора, что обеспечивает их инвестиционный потенциал на публичном рынке. Объем компенсации составил порядка 70 миллионов рублей, а привлеченных инвестиций - около 1,5 миллиарда рублей. Для МСП в рамках федерального проекта отбор проходил в два этапа, поддержку в объеме 50 миллионов рублей получили 20 эмитентов по 23 заявкам. В частности, по линии поддержки МСП компании получили более 41 миллиона рублей по 18 заявкам на компенсацию расходов при размещении облигаций на фондовой бирже и около 9 миллионов рублей по пяти заявкам на размещение акций на инвестиционных платформах. Совокупный номинальный объем средств, привлеченных эмитентами, превысил 3,5 миллиарда рублей, прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
15:14 12.12.2025
 
Минэкономразвития оценило объем поддержки малого и среднего бизнеса

Колесников: объем поддержки МСБ и МТК в России составил 120 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Объем поддержки малого и среднего бизнеса и малых технологических компаний (МТК) в России составил 120 миллионов рублей, что позволило эмитентам привлечь на биржевых площадках более 5 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.
Минэкономразвития России подвело итоги отбора заявок компаний, осуществивших размещение ценных бумаг на организованных рынках, на субсидирование понесенных затрат, рассказал Колесников в рамках Всероссийского форума технологического предпринимательства.
"Стимулирование выхода высокотехнологичных компаний на рынок публичного капитала, повышение их инвестиционной привлекательности и расширение производства инновационной продукции за счет привлечения частных инвестиций - ключевые задачи субсидирования затрат МТК при размещении на бирже и инвестплатформах", - отметил он.
"Президент неоднократно подчеркивал стратегическую значимость вывода отечественных компаний на IPO и развития рынка публичных размещений. Привлечение инструментов государственного финансирования при размещении ценных бумаг, прежде всего для малых технологических компаний, способствует росту объемов привлеченных инвестиций и достижению национальной цели по увеличению выручки МТК в семь раз к 2030 году", - подчеркнул Колесников.
Первые гранты получили МТК, прошедшие отбор в Центре поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ). Предприятия из Москвы и Санкт-Петербурга разрабатывают программные решения для частного, финансового и государственного сектора, что обеспечивает их инвестиционный потенциал на публичном рынке. Объем компенсации составил порядка 70 миллионов рублей, а привлеченных инвестиций - около 1,5 миллиарда рублей.
Для МСП в рамках федерального проекта отбор проходил в два этапа, поддержку в объеме 50 миллионов рублей получили 20 эмитентов по 23 заявкам. В частности, по линии поддержки МСП компании получили более 41 миллиона рублей по 18 заявкам на компенсацию расходов при размещении облигаций на фондовой бирже и около 9 миллионов рублей по пяти заявкам на размещение акций на инвестиционных платформах.
Совокупный номинальный объем средств, привлеченных эмитентами, превысил 3,5 миллиарда рублей, прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
