Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251212/bouz-865464547.html
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским - 12.12.2025, ПРАЙМ
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Владимир Зеленский попал в опасное положение из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T09:36+0300
2025-12-12T09:36+0300
спецоперация на украине
сша
украина
нато
ес
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в опасное положение из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский сейчас находится в эпицентре все более опасной борьбы внутри НАТО", — говорится в публикации.Журналист отметил, что глава киевского режима сейчас выполняет все приказы своих европейских хозяев.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20251205/ukraina-865238835.html
https://1prime.ru/20251205/zelenskiy-865236146.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, нато, ес, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, НАТО, ЕС, Владимир Зеленский
09:36 12.12.2025
 
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским

Боуз: Зеленский попал в опасное положение из-за разногласий ЕС и США по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в опасное положение из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Зеленский сейчас находится в эпицентре все более опасной борьбы внутри НАТО", — говорится в публикации.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
5 декабря, 10:34
Журналист отметил, что глава киевского режима сейчас выполняет все приказы своих европейских хозяев.

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Зеленский сделал необычное заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
5 декабря, 08:54
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАНАТОЕСВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала