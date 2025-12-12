https://1prime.ru/20251212/bouz-865464547.html

Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попал в опасное положение из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский сейчас находится в эпицентре все более опасной борьбы внутри НАТО", — говорится в публикации.Журналист отметил, что глава киевского режима сейчас выполняет все приказы своих европейских хозяев.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.

