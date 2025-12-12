https://1prime.ru/20251212/byudzhet-865493848.html
Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты
Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты
Счетная палата России за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, сообщает ведомство по итогам работы за... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T20:36+0300
2025-12-12T20:36+0300
2025-12-12T20:36+0300
экономика
финансы
россия
рф
счетная палата
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75745/07/757450752_0:27:601:365_1920x0_80_0_0_8bd305c7481009e86fa75748712a6393.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Счетная палата России за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, сообщает ведомство по итогам работы за прошлый год Совета контрольно-счетных органов при ведомстве. "В 2024 году размер экономического эффекта нашего ведомства составил 148,9 миллиарда рублей. Из них 95,9 миллиарда – это непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней. Когда мы формировали план на 2025 год, было принято решение увеличить эти показатели", - сказал председатель ведомства Борис Ковальчук, его слова проводятся в сообщении. Показатель экономического эффекта был внедрен в работу Счетной палаты в прошлом году. Он отражает реальные результаты, выраженные в объеме средств и имущества, возвращенных в казну, в дополнительных доходах в бюджеты всех уровней, а также в сокращении неэффективных расходов, пояснили в ведомстве. Ковальчук отметил эффективное взаимодействие членов Совета и обозначил три стратегические задачи на ближайшие годы. Среди них - содействие достижению национальных целей и задач стратегического развития с помощью аудита нацпроектов и госпрограмм, максимизация экономического эффекта от деятельности Счетной палаты, а также развитие цифрового аудита, датацентричности, применение современных аналитических инструментов и методов, отмечается в сообщении. "По поручению президента проведено комплексное экспертно-аналитическое мероприятие реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов", - отмечается в сообщении. В ходе выступления глава Счетной палаты отметил важность цифровизации для эффективной работы контрольно-счетных органов. Это играет большую роль в государственном управлении, отметил Ковальчук. "Мы проводим большую работу по переподписанию соглашений об информационном взаимодействии со всеми ключевыми министерствами и ведомствами, чтобы иметь своевременную, достоверную и полную информацию", - сказал он.
https://1prime.ru/20251211/putin-865441834.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75745/07/757450752_38:0:561:392_1920x0_80_0_0_40b008ce3319d481ba296c537fdcecc8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, счетная палата
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Счетная палата
Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты
Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Счетная палата России за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, сообщает ведомство по итогам работы за прошлый год Совета контрольно-счетных органов при ведомстве.
"В 2024 году размер экономического эффекта нашего ведомства составил 148,9 миллиарда рублей. Из них 95,9 миллиарда – это непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней. Когда мы формировали план на 2025 год, было принято решение увеличить эти показатели", - сказал председатель ведомства Борис Ковальчук
, его слова проводятся в сообщении.
Показатель экономического эффекта был внедрен в работу Счетной палаты
в прошлом году. Он отражает реальные результаты, выраженные в объеме средств и имущества, возвращенных в казну, в дополнительных доходах в бюджеты всех уровней, а также в сокращении неэффективных расходов, пояснили в ведомстве.
Ковальчук отметил эффективное взаимодействие членов Совета и обозначил три стратегические задачи на ближайшие годы. Среди них - содействие достижению национальных целей и задач стратегического развития с помощью аудита нацпроектов и госпрограмм, максимизация экономического эффекта от деятельности Счетной палаты, а также развитие цифрового аудита, датацентричности, применение современных аналитических инструментов и методов, отмечается в сообщении.
"По поручению президента проведено комплексное экспертно-аналитическое мероприятие реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов", - отмечается в сообщении.
В ходе выступления глава Счетной палаты отметил важность цифровизации для эффективной работы контрольно-счетных органов. Это играет большую роль в государственном управлении, отметил Ковальчук.
"Мы проводим большую работу по переподписанию соглашений об информационном взаимодействии со всеми ключевыми министерствами и ведомствами, чтобы иметь своевременную, достоверную и полную информацию", - сказал он.
Зарплаты в бюджетных сферах влияют на эффективность работы, заявил Путин