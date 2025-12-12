https://1prime.ru/20251212/byudzhet-865493848.html

Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты

Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты - 12.12.2025, ПРАЙМ

Счетная палата за 2024 год обеспечила возврат 95,9 млрд руб в бюджеты

Счетная палата России за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, сообщает ведомство по итогам работы за... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T20:36+0300

2025-12-12T20:36+0300

2025-12-12T20:36+0300

экономика

финансы

россия

рф

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75745/07/757450752_0:27:601:365_1920x0_80_0_0_8bd305c7481009e86fa75748712a6393.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Счетная палата России за 2024 год обеспечила возврат 95,9 миллиарда рублей в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, сообщает ведомство по итогам работы за прошлый год Совета контрольно-счетных органов при ведомстве. "В 2024 году размер экономического эффекта нашего ведомства составил 148,9 миллиарда рублей. Из них 95,9 миллиарда – это непосредственно возвраты средств в бюджеты всех уровней. Когда мы формировали план на 2025 год, было принято решение увеличить эти показатели", - сказал председатель ведомства Борис Ковальчук, его слова проводятся в сообщении. Показатель экономического эффекта был внедрен в работу Счетной палаты в прошлом году. Он отражает реальные результаты, выраженные в объеме средств и имущества, возвращенных в казну, в дополнительных доходах в бюджеты всех уровней, а также в сокращении неэффективных расходов, пояснили в ведомстве. Ковальчук отметил эффективное взаимодействие членов Совета и обозначил три стратегические задачи на ближайшие годы. Среди них - содействие достижению национальных целей и задач стратегического развития с помощью аудита нацпроектов и госпрограмм, максимизация экономического эффекта от деятельности Счетной палаты, а также развитие цифрового аудита, датацентричности, применение современных аналитических инструментов и методов, отмечается в сообщении. "По поручению президента проведено комплексное экспертно-аналитическое мероприятие реализации национальных проектов за период 2019–2024 годов", - отмечается в сообщении. В ходе выступления глава Счетной палаты отметил важность цифровизации для эффективной работы контрольно-счетных органов. Это играет большую роль в государственном управлении, отметил Ковальчук. "Мы проводим большую работу по переподписанию соглашений об информационном взаимодействии со всеми ключевыми министерствами и ведомствами, чтобы иметь своевременную, достоверную и полную информацию", - сказал он.

https://1prime.ru/20251211/putin-865441834.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, счетная палата