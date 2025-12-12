https://1prime.ru/20251212/dagestan-865454448.html

Жителя Дагестана оштрафовали за несообщение о готовящемся теракте

Жителя Дагестана оштрафовали за несообщение о готовящемся теракте - 12.12.2025, ПРАЙМ

Жителя Дагестана оштрафовали за несообщение о готовящемся теракте

Житель Дагестана, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T01:36+0300

2025-12-12T01:36+0300

2025-12-12T01:36+0300

общество

дагестан

рф

дербент

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454448.jpg?1765492576

МАХАЧКАЛА, 12 дек - ПРАЙМ. Житель Дагестана, который был знаком с организатором и двумя участниками терактов в Махачкале и Дербенте в июне 2024 года, приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за несообщение о готовящемся преступлении, следует из приговора суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Признать Алибекова Умарасхаба Алибековича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205.6 Уголовного кодекса РФ (Несообщение о преступлении) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в судебном акте. Согласно материалам дела, Алибеков с 2018 года был знаком с Османом Омаровым - сыном теперь уже бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, они поддерживали дружеские отношения. Примерно в апреле 2024 года Алибеков встретился в кафе с Омаровым и еще двумя знакомыми и узнал, что они создали террористическое сообщество, а Омаров был лидером. Также ему стало известно, что они достали автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы для вооруженного нападения на правоохранителей. При этом подсудимый не сообщил обо всем этом в правоохранительные органы. В суде Алибеков свою вину признал полностью. Мужчина заявил, что не мог знать точно, будет ли нападение, а если будет - когда и где именно. Он рассказал, что в день терактов был на берегу моря недалеко от своего родного села Краснопартизанск. В Дербенте и Махачкале 23 июня 2024 года вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки погибли 22 человека, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. Источник РИА Новости в силовых структурах тогда сообщил, что один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. После этих событий президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить Магомеда Омарова из партии за "дискредитирующие "Единую Россию" действия", а глава республики Сергей Меликов освободил его от должности. Позже Омарова задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, в июле этого года прокуратура передала дело в суд.

дагестан

рф

дербент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , дагестан, рф, дербент, единая россия