Эксперт объяснила угрозы США в адрес Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 дек - ПРАЙМ. Угрозы США в адрес Венесуэлы связаны не только с интересом к нефтяным ресурсам латиноамериканской страны, но и с желанием поддержать гегемонию доллара, заявила РИА Новости глава Федерации нефтяников Бразилии Сибеле Вьейра. "Нефть была связана с поддержанием силы доллара как международной валюты; международная торговля нефтью, осуществляемая исключительно в долларах, способствовала гегемонии американской валюты, поэтому интерес США к венесуэльской нефти выходит за рамки ее ценности как источника энергии", - отметила она. Эксперт подчеркнула, что стратегические интересы США в отношении ресурсов Венесуэлы всегда имели место. "Нефть никогда не переставала представлять международный интерес; фактически, в период Хуана Гуайдо (который незаконно провозгласил себя президентом Венесуэлы - ред) в 2019 году мы наблюдали попытку прямого вмешательства… но сейчас ситуация стала более серьезной, существуют даже угрозы военного вторжения", - добавила Вьейра. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.

