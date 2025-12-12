Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Глава МИД Турции Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk.
"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери <...> То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен", — заявил он.
Министр отметил, что Европа должна помочь Украине в принятии определенных решений.
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
