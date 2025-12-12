Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251212/fidan-865468840.html
Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине - 12.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk."Действительно, некоторые выборы, некоторые... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:26+0300
2025-12-12T11:26+0300
спецоперация на украине
украина
турция
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859827629_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_981f46b65eb0d4b2dee24089d0f4cc6c.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk."Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери &lt;...&gt; То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен", — заявил он.Министр отметил, что Европа должна помочь Украине в принятии определенных решений.На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20251212/bouz-865464547.html
https://1prime.ru/20251204/makron-865193299.html
украина
турция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859827629_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_092c2698fd653412d9bbbbc1714195bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, турция, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, США
11:26 12.12.2025
 
Глава МИД Турции сделал громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Украину согласиться на территориальные потери ради мира. Его цитирует CNN Turk.

"Действительно, некоторые выборы, некоторые решения очень сложны для Украины. Но чтобы предотвратить более серьезные потери <...> То есть необходимо сделать выбор. Я знаю, что для них это сложно. Особенно вопрос территории невероятно сложен", — заявил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Журналист забил тревогу из-за произошедшего с Зеленским
09:36
Министр отметил, что Европа должна помочь Украине в принятии определенных решений.

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Макрон сделал важное заявление о конфликте на Украине
4 декабря, 10:29
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАТУРЦИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала