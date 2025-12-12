Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/frp-865468244.html
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года - 12.12.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года
Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:13+0300
2025-12-12T11:13+0300
экономика
промышленность
россия
рф
михаил мишустин
фрп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере импортозамещения, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Более 966 миллионов рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены ФРП, предоставляющему льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. В кабмине напомнили, что ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством на 20 миллиардов рублей. "Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тысяч проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность", - отмечается в сообщении.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, михаил мишустин, фрп
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, ФРП
11:13 12.12.2025
 
Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года

Правительство до конца года выделит ФРП миллиард рублей на поддержку проектов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере импортозамещения, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
"Более 966 миллионов рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены ФРП, предоставляющему льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги.
В кабмине напомнили, что ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством на 20 миллиардов рублей.
"Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тысяч проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность", - отмечается в сообщении.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФМихаил МишустинФРП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала