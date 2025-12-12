Правительство выделит ФРП еще миллиард рублей до конца года

https://1prime.ru/20251212/frp-865468244.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ до конца года выделит Фонду развития промышленности (ФРП) еще почти 1 миллиард рублей на поддержку проектов, в том числе в сфере импортозамещения, следует из сообщения пресс-службы кабмина. "Более 966 миллионов рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию различных проектов в сфере импортозамещения, а также на модернизацию и расширение производства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что средства поступят из резервного фонда кабмина и будут направлены ФРП, предоставляющему льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. В кабмине напомнили, что ранее в 2025 году ФРП был дополнительно докапитализирован правительством на 20 миллиардов рублей. "Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тысяч проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность", - отмечается в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
