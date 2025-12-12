МИД Ирана назвал захват США танкера "государственным пиратством"

https://1prime.ru/20251212/mid-865453983.html

ТЕГЕРАН, 12 дек - ПРАЙМ. Захват США нефтяного танкера Венесуэлы является "государственным пиратством", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Военное посягательство на торговое судно, перевозившее нефть рядом с побережьем Венесуэлы, а также его захват являются примером государственного пиратства", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства. Багаи также осудил произошедшее, заявив, что задержание США кораблей других стран является нарушением основных принципов безопасности международного судоходства. По его словам, законодательство и санкции США не могут изменить "незаконную и преступную сущность морского вооруженного грабежа". Багаи добавил, что продолжение подобного "поведения" грозит последствиями для мира, безопасности и международной торговли. При этом он не прокомментировал информацию о возможной связи танкера с Ираном. Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.

