МИД Ирана назвал захват США танкера "государственным пиратством" - 12.12.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал захват США танкера "государственным пиратством"
ТЕГЕРАН, 12 дек - ПРАЙМ. Захват США нефтяного танкера Венесуэлы является "государственным пиратством", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Военное посягательство на торговое судно, перевозившее нефть рядом с побережьем Венесуэлы, а также его захват являются примером государственного пиратства", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства. Багаи также осудил произошедшее, заявив, что задержание США кораблей других стран является нарушением основных принципов безопасности международного судоходства. По его словам, законодательство и санкции США не могут изменить "незаконную и преступную сущность морского вооруженного грабежа". Багаи добавил, что продолжение подобного "поведения" грозит последствиями для мира, безопасности и международной торговли. При этом он не прокомментировал информацию о возможной связи танкера с Ираном. Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
00:54 12.12.2025 (обновлено: 00:57 12.12.2025)
 
МИД Ирана назвал захват США танкера "государственным пиратством"

МИД Ирана назвал захват США нефтяного танкера Венесуэлы государственным пиратством

ТЕГЕРАН, 12 дек - ПРАЙМ. Захват США нефтяного танкера Венесуэлы является "государственным пиратством", заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Военное посягательство на торговое судно, перевозившее нефть рядом с побережьем Венесуэлы, а также его захват являются примером государственного пиратства", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Багаи также осудил произошедшее, заявив, что задержание США кораблей других стран является нарушением основных принципов безопасности международного судоходства.
По его словам, законодательство и санкции США не могут изменить "незаконную и преступную сущность морского вооруженного грабежа". Багаи добавил, что продолжение подобного "поведения" грозит последствиями для мира, безопасности и международной торговли.
При этом он не прокомментировал информацию о возможной связи танкера с Ираном.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
 
