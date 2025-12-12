Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ

https://1prime.ru/20251212/mosbirzha-865461012.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года обжаловать решение кассации об изъятии акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), рассказала журналистам старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. "До конца года мы планируем обжаловать кассационное решение по СМЗ, попросив оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами миноритариев, купивших акции на организованных торгах", - сказала она. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы. Но мае 2025 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ, оставив активы тем, кто приобретал их на бирже. Речь примерно о 1,5 тысячи владельцев. Решение суда первой инстанции по иску прокуратуры основывалось на позиции, что имущество из владения государства выбыло незаконно, так как приватизация госпредприятия в 90-е была проведена без соответствующего решения федерального правительства. Однако в октябре 2025 года кассация - Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге - отменила решение апелляционной инстанции и оставила в силе решение об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ. ЦБ РФ сообщал о своих планах обжаловать это решение кассации.

