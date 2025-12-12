Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/mosbirzha-865461012.html
Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ
Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ - 12.12.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ
Московская биржа планирует до конца года обжаловать решение кассации об изъятии акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), рассказала... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T07:11+0300
2025-12-12T07:11+0300
акции
бизнес
экономика
рф
пермский край
пермь
мосбиржа
соликамский магниевый завод
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865461012.jpg?1765512682
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года обжаловать решение кассации об изъятии акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), рассказала журналистам старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. "До конца года мы планируем обжаловать кассационное решение по СМЗ, попросив оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами миноритариев, купивших акции на организованных торгах", - сказала она. Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы. Но мае 2025 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ, оставив активы тем, кто приобретал их на бирже. Речь примерно о 1,5 тысячи владельцев. Решение суда первой инстанции по иску прокуратуры основывалось на позиции, что имущество из владения государства выбыло незаконно, так как приватизация госпредприятия в 90-е была проведена без соответствующего решения федерального правительства. Однако в октябре 2025 года кассация - Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге - отменила решение апелляционной инстанции и оставила в силе решение об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ. ЦБ РФ сообщал о своих планах обжаловать это решение кассации.
рф
пермский край
пермь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, бизнес, рф, пермский край, пермь, мосбиржа, соликамский магниевый завод
Акции, Бизнес, Экономика, РФ, Пермский край, ПЕРМЬ, Мосбиржа, Соликамский магниевый завод
07:11 12.12.2025
 
Мосбиржа планирует обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ

Мосбиржа планирует до конца года обжаловать изъятие акций у миноритариев СМЗ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года обжаловать решение кассации об изъятии акций у миноритариев Соликамского магниевого завода (СМЗ), рассказала журналистам старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.
"До конца года мы планируем обжаловать кассационное решение по СМЗ, попросив оставить в силе решение апелляционной инстанции, признавшей законными владельцами миноритариев, купивших акции на организованных торгах", - сказала она.
Арбитражный суд Пермского края в марте 2024 года удовлетворил иск прокурора и изъял акции Соликамского магниевого завода у 2,3 тысячи миноритарных держателей - физлиц и компаний, в том числе нескольких иностранных. Примерно за два года до этого Генпрокуратура через суд добилась изъятия в пользу РФ 89,4% акций СМЗ, принадлежавших четырем крупным акционерам: Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Сергею Кирпичеву и Петру Кондрашеву. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия в 1990-е годы.
Но мае 2025 года 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми частично отменил решение краевого арбитража об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ, оставив активы тем, кто приобретал их на бирже. Речь примерно о 1,5 тысячи владельцев. Решение суда первой инстанции по иску прокуратуры основывалось на позиции, что имущество из владения государства выбыло незаконно, так как приватизация госпредприятия в 90-е была проведена без соответствующего решения федерального правительства.
Однако в октябре 2025 года кассация - Арбитражный суд Уральского округа в Екатеринбурге - отменила решение апелляционной инстанции и оставила в силе решение об истребовании акций у 2,3 тысячи миноритариев СМЗ. ЦБ РФ сообщал о своих планах обжаловать это решение кассации.
 
ЭкономикаАкцииБизнесРФПермский крайПЕРМЬМосбиржаСоликамский магниевый завод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала