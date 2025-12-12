Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак - 12.12.2025, ПРАЙМ
Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак - 12.12.2025, ПРАЙМ
Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак
Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные... | 12.12.2025, ПРАЙМ
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные квотами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас рост (добычи нефти - ред.) идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты. Ранее мы компенсировали то, что перевыполняли, сейчас постепенно выходим на объемы, предусмотренные квотами. Рост идет", - сказал он журналистам.
15:34 12.12.2025 (обновлено: 15:35 12.12.2025)
 
Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак

Новак: РФ после компенсации перепроизводства нефти выходит на добычу в рамках квот ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные квотами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас рост (добычи нефти - ред.) идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты. Ранее мы компенсировали то, что перевыполняли, сейчас постепенно выходим на объемы, предусмотренные квотами. Рост идет", - сказал он журналистам.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Восемь стран ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в декабре
1 декабря, 00:20
1 декабря, 00:20
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯРФАлександр НовакОПЕК
 
 
