https://1prime.ru/20251212/neft-865479653.html

Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак

Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак - 12.12.2025, ПРАЙМ

Россия постепенно выходит на добычу нефти по квотам ОПЕК+, заявил Новак

Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T15:34+0300

2025-12-12T15:34+0300

2025-12-12T15:35+0300

энергетика

нефть

россия

рф

александр новак

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Россия после завершения компенсации ранее допущенного перепроизводства нефти в рамках ОПЕК+ постепенно наращивает добычу и выходит на уровни, предусмотренные квотами, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас рост (добычи нефти - ред.) идет, в ноябре мы тоже приросли к октябрю. То есть мы постепенно выходим на квоты. Ранее мы компенсировали то, что перевыполняли, сейчас постепенно выходим на объемы, предусмотренные квотами. Рост идет", - сказал он журналистам.

https://1prime.ru/20251201/strany-865079223.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, александр новак, опек